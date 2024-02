Bulimia: ¿sabía que existen diferentes tipos de este trastorno? Le contamos cuáles son

Existen categorías para determinar en qué consiste un trastorno alimenticio, en este caso la bulimia.



Esta condición contiene diferentes tipos de bulimia y no es similar en todas las personas, por lo que estos son los tipos que existen.



Es importante resaltar que no siempre la persona que tiene este trastorno se autoprovoca el vómito, algunos pacientes con esta condición tiene el peso saludable y no usan laxantes ni se recurren a esa práctica.

Primero que todo hay que saber en qué consiste la bulimia nerviosa.



Este es uno de los trastornos de la conducta alimentaria que se caracteriza por un ciclo en el que se involucran periodos de atracones de comida, seguidos por pulgas o conductas compensatorias con el propósito de evitar aumentar de peso, de acuerdo con el portal ‘La mente es maravillosa’.



El trastorno es más común en mujeres y se presenta especialmente en la etapa de la adolescencia, extendiéndose hasta la adultez, de acuerdo con la revista 'Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care'.



La condición no solo está relacionada con el problema de la alimentación, sino también con la salud mental y emocional, por lo que siempre se debe considerar un tratamiento integral para quien los sufre.Para que tengan presente cuáles son los síntomas y señales que se evidencian en alguien que tiene esta afectación, estos pueden ser:

Tiene rasgos muy perfeccionistas y autoexigentes en cuanto a su apariencia. La persona cambia sus hábitos alimenticios de manera drástica, yendo de un extremo al otro. Se aísla de grupos sociales y evita comer con otras personas. Se obsesiona con el peso corporal, tiene baja autoestima y una imagen corporal distorsionada. Experimenta cambios bruscos en el estado de ánimo que pueden incluir irritabilidad, ansiedad y/o síntomas depresivos. Evidencia problemas dentales debido al vómito frecuente, como caries o deterioro del esmalte de piezas dentales.

Existen varios tipos de bulimia, que se pueden describir según como son las conductas compensatorias o el peso corporal, es decir, como son las actitudes de quien la sufre, como lidia con los sentimientos de culpa, entre otros.



De acuerdo con esto existen estos tipos:

Purgativa: se recurre a métodos para deshacerse del exceso de calorías consumidas, como el vómito o laxantes. No purgativa: la persona se esfuerza por no aumentar de peso y recurre al ejercicio excesivo, tiempos de ayuno o restricción de comidas. Por sobrepeso u obesidad: en este se incluyen personas con los tipos de bulimia anteriormente mencionados y que prevengan algún tipo de sobrepeso. A pesar de que se pueden evidenciar alteraciones en el peso, no son evidentes. Peso variable: en estos casos la persona presenta constantes cambios en su peso, atravesando periodos de peso saludable o de bajo peso. La persona, al observar esto, piensa en que este comportamiento no tiene ninguna consecuencia en su salud y continúa con este ciclo.

En cuanto al tratamiento contra la bulimia nerviosa, lo principal es acudir al médico para determinar qué deficiencias nutricionales pueden existir, los desequilibrios en el organismo y posibles riesgos en los que se encuentre el paciente.



Así mismo, es necesario recurrir a un profesional de la salud mental, para que también empiece a tratar las dificultades para regular las emociones, inseguridades y mejorar la autoestima.

