El bruxismo es un trastorno que consiste en rechinar o apretar los dientes de forma inconsciente. Se estima que afecta al 20% de la población y es más frecuente durante el sueño.



Algunos expertos consideran que el bruxismo es un trastorno asociado al estrés, sobre todo cuando se produce en las noches, aunque también existen personas que son conscientes de este fenómeno durante el día.



De acuerdo con especialistas, existen tres tipos de bruxismo. En primer lugar, cuando se aprieta los dientes y no hay fricción, de forma que hay desgaste de las cúspides de los dientes y la encía tiende a retraerse. Por otro lado, cuando el paciente rechina y se produce un desgaste de los dientes y, finalmente, cuando tiene lugar una contracción muscular sin contacto dental.



Las causas más comunes de bruxismo son la ansiedad y la tensión o frustración. A pesar de ser una afección con alta incidencia en la población, lo cierto es que no todo el mundo conoce cuáles son sus principales síntomas. Los pacientes que sufren este trastorno tienen desgastes de la dentadura y problemas de sensibilidad.



Esta patología puede provocar dolores de cabeza de tipo tensional o migrañosos ya que, al tener toda la musculatura cargada puede presentarse un dolor consistente en uno de los dos ojos, algo que se puede confundir con migraña. A su vez, se pueden llegar a escuchar zumbidos en el oído, porque la musculatura que se mueve al apretar los dientes no solo es la del masetero sino la de toda la zona orofacial.



Existen diferentes alternativas de tratamientos, aunque todo depende del grado de bruxismo que tenga cada paciente.



Si el bruxismo es leve o está en su etapa inicial los especialistas suelen colocar una férula de descarga para liberar toda la tensión acumulada en la mandíbula. Si por el contario, el paciente ha sufrido desgastes en la dentadura se puede optar por el uso de carillas o coronas. Otro tratamiento que se utiliza mucho para corregir la mordida es la ortodoncia.

