El bruxismo es un trastorno que consiste en rechinar o apretar los dientes de forma inconsciente. Se estima que afecta al 20% de la población y es más frecuente durante el sueño.



Algunos expertos consideran que el bruxismo es un trastorno asociado al estrés, sobre todo cuando se produce en las noches, aunque también existen personas que son conscientes de este fenómeno durante el día.



De acuerdo con especialistas, existen tres tipos de bruxismo. En primer lugar, cuando se aprieta los dientes y no hay fricción, de forma que hay desgaste de las cúspides de los dientes y la encía tiende a retraerse. Por otro lado, cuando el paciente rechina y se produce un desgaste de los dientes y, finalmente, cuando tiene lugar una contracción muscular sin contacto dental.



“El bruxismo es considerado una enfermedad silenciosa y multifactorial; sin embargo, se encuentra muy relacionado con el estrés. Este trastorno dental ocasiona deterioro del sistema estomatognático, ya que al rechinar o apretar los dientes, las piezas dentales se desgastan exageradamente, finalmente se astillan y rompen, complicando todo el organismo” indicó Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú (COP).

Las causas más comunes de bruxismo son la ansiedad y la tensión o frustración. Foto: iStock

Esta patología puede provocar dolores de cabeza de tipo tensional o migrañosos, ya que, al tener toda la musculatura cargada, puede presentarse un dolor consistente en uno de los dos ojos, algo que se puede confundir con migraña.



A su vez, se pueden llegar a escuchar zumbidos en el oído, porque la musculatura que se mueve al apretar los dientes no solo es la del masetero, sino la de toda la zona orofacial.



Las causas más comunes de bruxismo son la ansiedad y la tensión o frustración. A pesar de ser una afección con alta incidencia en la población, lo cierto es que no todo el mundo conoce cuáles son sus principales síntomas. Los pacientes que sufren este trastorno tienen desgastes de la dentadura y problemas de sensibilidad.



Existen diferentes alternativas de tratamientos, aunque todo depende del grado de bruxismo que tenga cada paciente.



No obstante, si el bruxismo es leve o está en su etapa inicial, los especialistas suelen colocar una férula de descarga para liberar toda la tensión acumulada en la mandíbula. Si por el contario, el paciente ha sufrido desgastes en la dentadura, se puede optar por el uso de carillas o coronas. Otro tratamiento que se utiliza mucho para corregir la mordida es la ortodoncia.

Tratamientos comunes

Protectores bucales o férulas: Estos dispositivos se colocan sobre los dientes y se usan principalmente durante la noche para proteger los dientes del rechinamiento y apretamiento. Ayudan a reducir la presión sobre los dientes y los músculos de la mandíbula.

Terapia de relajación: El estrés y la ansiedad son desencadenantes comunes del bruxismo. La terapia de relajación, que puede incluir técnicas de respiración, meditación, ejercicios de relajación muscular y terapia cognitivo-conductual, puede ser útil para reducir estos factores contribuyentes.

Corrección de la alineación dental : En algunos casos, el bruxismo puede ser causado por una mala alineación de los dientes. En tales situaciones, se pueden considerar tratamientos dentales como la ortodoncia (brackets) o la reconstrucción dental para corregir la oclusión dental y reducir la presión sobre los dientes.

Tratamiento del estrés y la ansiedad: Si el bruxismo está relacionado con el estrés y la ansiedad, abordar estos problemas subyacentes puede ser importante. Esto puede incluir terapia de manejo del estrés, asesoramiento psicológico o la adopción de técnicas de reducción del estrés, como el ejercicio regular, el tiempo de relajación y el establecimiento de límites saludables.

Tratamiento farmacológico: En casos severos de bruxismo, cuando otros métodos no han tenido éxito, se pueden recetar medicamentos para relajar los músculos de la mandíbula, como relajantes musculares o medicamentos para la ansiedad.

*Con información de Tendencias

