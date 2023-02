La bronquitis es una inflamación en el revestimiento de los bronquios que transportan el aire a través de los pulmones. El tratamiento de esta enfermedad debe estar supervisado por un médico, pero hay algunas plantas que pueden complementarlo.

Los síntomas de la bronquitis incluyen tos, producción de mucosidad, fatiga, dificultad para respirar, fiebre y molestia en el pecho.



Por lo general, de acuerdo con la Clínica Mayo, esta enfermedad es causada por los mismos virus que provocan los resfriados y la influenza. Recuerde que los antibióticos no matan virus, por lo que automedicarse con ellos no solo no es eficaz sino que resulta peligroso.



En ese sentido, el tratamiento para la bronquitis consiste en descansar, tomar mucho líquido y algunos analgésicos, si se considera necesario.



También es importante vacunarse contra la influenza anualmente, así se disminuye el riesgo de contraer bronquitis. Aunque un episodio único de esta patología no es motivo de preocupación, en algunas personas puede causar neumonía.



De forma complementaria a este tratamiento y diagnóstico que debe realizar un médico para que el paciente esté seguro de lo que tiene, se pueden utilizan algunas plantas, a las que se les atribuyen efectos contra los síntomas de la bronquitis.

El jengibre es un aliado para combatir las infecciones. Foto: iStock

1. Jengibre

El jengibre tiene algunas propiedades antiinflamatorias que podrían ser de ayuda para disminuir la irritación bronquial, además, según el portal especializado Mejor Con Salud, esta planta ha demostrado tener capacidad protectora en el hígado.



2. Hinojo

El hinojo se toma por lo general en tés, y parece ayudar a expulsar las mucosidades que se acumulan en las vías respiratorias ante un proceso infeccioso viral como el de la bronquitis.



3. Regaliz

Esta raíz tiene, al parecer, propiedades contra la tos seca y la picazón de la garganta, dice el portal de noticias de salud, donde además se advierte de los posibles efectos adversos que tendría el regaliz en la presión arterial. Por lo que se debe consultar siempre antes con un médico.



4. Eucalipto

El eucalipto es una de las plantas más comunes en el tratamiento de resfriados, gripes y demás males respiratorios, pues su capacidad expectorante —que se ha demostrado en ratones— y su nula toxicidad son una combinación buscada por los pacientes. Además, el eucalipto puede ayudar con la sinusitis.

