"El hospital está trabajando a pleno, pero no está colapsado. Todos los pacientes son atendidos”, dice Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, frente al brote de bronquiolitis que genera alarma en padres y madres.



Se trata de una enfermedad respiratoria que afecta, en especial, a los menores de dos años. Actualmente, muchas provincias de Argentina están atravesando un pico de casos que derivan, sobre todo, de una infección provocada por el virus sincicial respiratorio.



Por eso, es importante saber cuáles son las señales de alarma que deben llevar a una consulta médica, ya que los expertos indican que es importante consultar a un especialista a tiempo. Y, otro interrogante a despejar: ¿cuáles son las maneras de controlar el avance de la enfermedad?

Celeste Celano, jefa de Pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros, resalta que se trata de una enfermedad de origen viral que afecta principalmente a los lactantes menores de dos años, cuyos síntomas principales son causados por la falta de oxígeno que genera el cuadro. Explica que los tratamientos para la bronquiolitis no son curativos, como un antibiótico que erradica la enfermedad, sino que son de sostén, es decir, contrarrestan los efectos de la afección.



Síntomas

Luciano Guido Vizcay, pediatra del Hospital Alemán, describe que las primeras señales de la bronquiolitis son la agitación, el rechazo al alimento y dormir mal, entre otras. “Afecta la vía aérea chica del bebé”, advierte Vizcay.



“Suelen aparecer síntomas vinculados a la falta de aire. Los bebés pueden estar un poco pálidos y se les pueden hundir un poco las costillas o las clavículas por el esfuerzo que hacen para respirar. También, por ese esfuerzo, puede haber aleteo nasal”, describe Celano.



Por su parte, Ángela Nakab, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, agrega que los padres deben estar atentos para evaluar si el bebé tiene una respiración rápida, superficial, tienen sibilancia o escuchan un ruido que llame la atención cuando inhala. “Si se infla la panza, si hay un quejido mientras respira, si le cuesta prenderse al pecho, si está muy irritado, si cambia la coloración de la piel, si se hincha la nariz, entre otras señales, será hora de consultar a médico. Es muy importante destacar que este cuadro no siempre da fiebre, por eso aunque no tenga un cuadro febril deben saber que puede tener bronquiolitis”, detalla la especialista.

Tratamiento

Celano indica que la bronquiolitis, por lo general, no se trata con antibióticos, salvo que se transforme en una neumonía: “Se hace un tratamiento de sostén que va a variar según cada paciente y cada pediatra. En particular, lo que está establecido es el uso del Salbutamol, que se aplica con el paf o con nebulizaciones. Lo que hace el medicamento es dilatar las vías aéreas para que el pulmón pueda cumplir con la función de ventilar. Por lo general, solo el 10% de los enfermos por bronquiolitis se internan y cuando sucede es para suministrarles oxígeno con una bigotera o una cánula nasal”.



Para prevenir la enfermedad, sugiere Nakab, los bebés deben tener el calendario de vacunación al día, incluyendo la vacuna antigripal a partir de los seis meses. “Es importante, además, ventilar los ambientes aunque haga frío e higienizar las manos y los elementos con los que tenga contacto el bebé con agua y jabón”.



“El contagio se da, sobre todo, entre los chicos. Se acaba de aprobar en Estados Unidos una vacuna contra la bronquiolitis, pero aún no está aprobada para chicos. También se está testeando en mujeres embarazadas para que le pasen los anticuerpos al bebé que están gestando. En el futuro la solución a esta enfermedad será la vacuna”, concluye López.



LA NACIÓN (Argentina) / GDA

