¿Ha intentado evitar un bostezo cuando ve a otra persona hacerlo? Hay pocos comportamientos tan "contagiosos" como bostezar y por eso no pocos investigadores han intentado develar este curioso fenómeno que es compartido por mamíferos, aves, reptiles y hasta peces.



Según el portal especializado MedlinePlus bostezar se define como “abrir involuntariamente la boca y realizar una inhalación profunda y prolongada de aire” y se relaciona con el cansancio o el sueño.



Por eso se cree que hay una relación directa entre la cantidad de oxígeno en la sangre con bostezar, pero el psicólogo Robert Provine, de la Universidad de Maryland, puso a prueba esta idea y descubrió que no se sostenía. Entonces, ¿a qué se debe?



¿Por qué es contagioso?

De acuerdo con investigaciones recientes, los bostezos pueden ser espontáneos o contagiosos, pero ambos están relaciones, pues cada bostezo contagioso se remonta a un bostezo espontáneo original.



Aparte de los humanos, las especies conocidas por contagiarse de bostezos entre sí son los chimpancés, los perros (que pueden contagiarse de los bostezos humanos), algunos tipos de ratas, los periquitos y los leones, que parecen utilizar los bostezos para enviar señales al resto de la manada.



De acuerdo con el doctor Andrew Newburg, de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, el bostezo sería uno de los secretos mejor guardados de la neurociencia debido a que esta acción activa una zona del cerebro que desempeña una labor significativa en la recuperación de la memoria, así como la conciencia.



Esta zona en mención (precúneo) se asocia también al sistema de neuronas espejo, aquellas responsables, por ejemplo, de que ver a una persona bostezar despierte ese reflejo.

Pero de acuerdo con las investigaciones disponibles, esto puede significar, en realidad, mucho más que ese mero acto mecánico.

Los bostezos regularían la temperatura del cerebro

Para un equipo de investigadores estadounidenses, que analizó el tema, el bostezo es un mecanismo al que recurre el organismo para enfriar el cerebro y ayudarlo a mantenerse alerta.



Andrew Gallup, profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, y algunos de sus compañeros, llevaron a cabo, hace algunos años, un experimento que los llevó a concluir que bostezar regula la temperatura cerebral cuando otros sistemas del cuerpo no consiguen hacerlo en una medida suficiente.



Los investigadores pidieron a un grupo de voluntarios que entraran en una habitación y vieran un video en el que se veía a gente comportándose de tres maneras: de modo neutral, riendo o bostezando.



Otro grupo de observadores contabilizó cuántas veces bostezaban los participantes en el estudio al ‘contagiarse’ del que observaban en la filmación. A algunos voluntarios se les pidió que apoyaran sobre sus frentes trapos fríos o calientes.



Ambas acciones, que favorecen el enfriamiento del cerebro, por medio de la respiración nasal y a través del enfriamiento de la frente, eliminaron el bostezo contagioso, según los científicos.



Gallup explicó en ese momento, que el bostezo puede ser una forma para mantenerse más atento y preparado, ya que "el envío de sangre fría al cerebro sirve para mantener niveles óptimos de eficiencia mental. Un cerebro más frío es un cerebro más lúcido".



Según las conclusiones de estos investigadores, un bostezo retrasa el sueño y no lo estimula, y el deseo que sienten las personas de hacerlo cuando otros lo hacen puede ser un mecanismo de grupo que ayuda a mantenernos alerta cuando enfrenta un peligro.

¿Se contagian más los bostezos de nuestro círculo cercano?

Los seres humanos bostezan desde que son bebés. Foto: Px Here

De acuerdo con algunos artículos publicados en la National Library of Medicine de Estados Unidos, citados por Sleep Foundation, hay imágenes cerebrales revelan que las partes del cerebro asociadas con la empatía y el comportamiento social muestran un pico de actividad cuando una persona ve a otra bostezar.



Dichas investigaciones sugieren que es más probable que una persona bostece después de ver bostezar a un amigo o familiar que a un conocido o desconocido.



Aunque los seres humanos bostezan desde que son bebés, no son susceptibles de contagiar el bostezo hasta que tienen alrededor de 4 o 5 años, cuando han desarrollado su capacidad mental para entender cómo se sienten otras personas.



Según algunos estudios, el bostezo contagioso se relaciona con puntuaciones de empatía más altas.



Por el contrario, trastornos como la esquizofrenia o el trastorno del espectro autista, que interfieren en las capacidades sociales, también parecen reducir el bostezo contagioso.



La teoría de la empatía del bostezo también se ha estudiado en el mundo animal. Al igual que los humanos, los perros solo demuestran un bostezo contagioso una vez que han alcanzado una etapa de desarrollo en la que pueden fijarse en los demás y reconocer su estado emocional, alrededor de los 7 meses de edad.



Sin embargo, a diferencia de los humanos, la proximidad emocional de un perro con la persona que bosteza no afecta a su probabilidad de bostezar. Este hallazgo ha llevado a algunos investigadores a cuestionar estas teorías.

Aunque no existe una respuesta contundente sobre este comportamiento, sí se ha podido determinar que la media de bostezos diaria es de 28 veces en el día. Así que es probable que mientras lea este artículo su cerebro le haya provocado esta reacción.

