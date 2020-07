Bolsonaro, con covid-19, se quita el tapabocas frente a periodistas

En contravía de todas las recomendaciones sanitarias, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se quitó el tapabocas en el final de la rueda de prensa en la que confirmó que acaba de dar positivo para coronavirus.

Después de 20 minutos de diálogo a menos de dos metros con los periodistas, Bolsonaro, quien ha subestimado la gravedad de la pandemia, detuvo las preguntas y procedió a quitarse la mascarilla que impide que las microgotículas que contienen el virus afecten a las personas de su entorno.



“Pueden ver mi cara, estoy bien, tranquilo. Gracias a todos los que oraron por mí y me hicieron fuerza. Los que criticaron no tienen problema, pueden continuar haciéndolo con tranquilidad”, dijo el presidente.



Minutos antes, Jair Bolsonaro, de 65 años y uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, había informado que dio positivo y comenzó a ser tratado con cloroquina, un medicamento que por ahora no ha mostrado mayores beneficios para tratar el virus.



"Comenzó el domingo con una breve indisposición", dijo a periodistas en su residencia oficial el propio mandatario, quien aseguró que se siente "perfectamente bien".



Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado casi a diario al virus, al que llegó a calificar de "gripecita", circulando por las calles en plena cuarentena, al asistir a actos públicos sin la máscara preceptiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno y con un desdeño constante frente a la enfermedad.



Brasil, el segundo país más azotado por la pandemia después de Estados Unidos, sumó ayer 620 fallecidos por covid-19, con lo que el balance total de muertes ascendió hasta los 65.487, según informó el lunes el Gobierno.



El número de contagios se ubica en los 1'623.284, tras registrar 20.229 nuevos casos confirmados, de acuerdo con el boletín diario divulgado por el Ministerio de Salud.



Brasil, epicentro latinoamericano de la pandemia y uno de los focos activos a nivel global, registra una tasa de mortalidad de 31,2 decesos por cada 100.000 habitantes. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gigante sudamericano cuenta con el mayor número de fallecidos por covid-19 en el mundo si se contabilizan apenas los últimos siete días: 7.195 frente a los 4.090 de Estados Unidos o los 3.985 de México. Además, las autoridades sanitarias brasileñas investigan otras 4.146 muertes que podrían haber sido causadas por el patógeno.



