Bolsonaro: de subestimar la ‘gripezinha’ al positivo para coronavirus

Brasil es quizá uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. Desde principios de año, cuando se empezó a hablar del virus, Jair Bolsonaro fue uno de los presidentes latinoamericanos que brilló por no darle la suficiente atención e importancia al tema de la pandemia. El virus llegó a Brasil el 26 de febrero, y hoy hay un total de 1 millón 630 mil casos de contagio en este país. Bolsonaro, quien desde el principio calificó al virus como una “simple gripecita” dio positivo este 7 de julio.

Además de minimizar los riesgos del virus, Bolsonaro se ha burlado en repetidas ocasiones de las recomendaciones del distanciamiento social y al seguir asistiendo a actos públicos, viéndose con sus simpatizantes para abrazarlos y tomarse selfis. También dijo que el virus se trataba de una histeria colectiva, regañó a los gobernadores por querer imponer la cuarentena y ha ejercido presión para hacer que la levanten. Únicamente está de acuerdo con mantener en aislamiento a los adultos mayores.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne sin tapabocas con simpatizantes, en Brasilia (Brasil). Foto: Joédson Alves. EFE

"Si la economía se hunde, se hunde Brasil (...) Si acaba la economía, acaba cualquier gobierno. Acaba mi gobierno. Es una lucha de poder" (16 de marzo).



Durante este tiempo también se le ha oído decir frases como: “El poder destructor de este virus está siendo sobredimensionado” u “Obviamente tenemos en este momento una pequeña crisis. A mi entender, hay mucha más fantasía en la cuestión del coronavirus". Esta última intervención fue hecha en un discurso en Miami con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 10 de marzo.



Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus era una pandemia en marzo, justo un mes después de su aparición en Latinoamérica, con 114 países infectados, Bolsonaro se pronunció diciendo que “otros virus han sucedido en el pasado y no habíamos tenido una crisis como esta”.



"Yo no soy médico, no soy infectólogo. Lo que escuché hasta ahora es que otras gripes mataron más que esta" (11 de marzo).

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó de una manifestación cuando Brasil se convirtió en el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo. Foto: AFP

Además, el día en que murió la primera persona por coronavirus en Brasil, el mandatario convocó a una fiesta para celebrar su cumpleaños 65 el 22 de marzo. En ese momento Bolsonaro ya se habría realizado dos pruebas de coronavirus que dieron negativo.



Sin embargo, también ha quedado en evidencia su opinión cambiante respecto al virus, pues en ocasiones ha demostrado preocupación y reconoce la gravedad del momento. En una entrevista de televisión para un medio local afirmó que la vida es más importante que la economía de su país.



Después se supo que, a través de un comunicado, Bolsonaro se refiere al coronavirus como ‘gripezinha’ y afirma que de estar infectado por el virus no sentiría nada o si acaso los síntomas de un resfriado. Y continuando con su actitud hacia la pandemia dijo en una entrevista a principios de abril con el medio local Urgen Brazil que: "El virus es como la lluvia: llega y te mojarás. No te ahogarás.”.

En una de sus alocuciones a mediados de abril dijo “siempre dije que teníamos dos problemas qué resolver: el virus y el desempleo. Recibiremos materia prima para continuar produciendo la hidroxicloroquina de modo que podamos tratar a los pacientes con covid-19”.



Además afirmó: “Parece que la cuestión del virus está empezando a desaparecer, pero el desempleo está llegando”.



Ante el aumento de muertes por la enfermedad en estos meses, el Presidente de Brasil a finales de abril declaró: "¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy mesías, pero no hago milagros". Para ese entonces en ese país había 5 mil fallecidos y ahora son más de 66.700.



A principio de mayo, cuando Brasil registraba 10 mil muertes por coronavirus, el Jefe de Estado lamentó los nuevos fallecimientos, pero se refirió a que seguirá muriendo mucha más gente si la economía sigue bloqueada por la pandemia.



Este último fin de semana visitó el estado de Santa Catalina y al regresar a Brasilia visitó al embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, para celebrar el día de la independencia de ese país junto con el canciller brasileño, Ernesto Araújo, y otras personas. Por tal razón el diplomático Chapman ha tenido que someterse a la prueba de coronavirus.



Bolsonaro informó este martes 7 de julio que tras dar positivo para el virus empezó a ser tratado con cloroquina. En sus primeras declaraciones a la prensa manifestó que se siente bien y que los síntomas comenzaron desde el domingo 5 de julio.

