¿Por qué limitaron el consumo de licor en regiones con crisis de UCI?

A través de una circular, los Ministerios del Interior y de Salud ordenaron a las alcaldías y gobernaciones que aquellos municipios y departamentos que registren disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) menor al 30 por ciento prohibir el consumo de licor en bares y restaurantes después las 10 de la noche.

Para el efecto, sugieren que esta disponibilidad de las UCI sea verificada diariamente en la página del Ministerio de Salud.



Bajo esa condición en este momento están Norte de Santander (7 por ciento de disponibilidad actualmente), Valle del Cauca (23 por ciento), Antioquia (19 por ciento), Quindío (26 por ciento), Bogotá (28 por ciento) y Risaralda, que están en el límite del 30 por ciento.



De igual forma, la circular dice que es importante revisar algunas regiones de las áreas metropolitanas de manera independiente, en razón a que estas cifras sacan promedios que no dejan ver la realidad específica de cada sitio.



(Lea también: Así será la vacunación para los colombianos)



Los ministerios insisten en que los municipios que se encuentran con la curva epidemiológica en ascenso deben solicitar autorización al Ministerio del Interior, de acuerdo con la norma vigente, para hacer modificaciones de horarios (que empiece más temprano, por ejemplo) a esa directriz que pone el 30 por ciento como límite.



En este momento la ocupación nacional de UCI se encuentra en 59,02 por ciento, lo que quiere decir que tres de cada cinco camas, de las 11.319 que hay, ya tienen pacientes.



Según los datos del 14 de diciembre, están internadas en estos servicios 3.388 personas por covid-19 (2.486 confirmados y 902 sospechosos) y 3.292 por otras patologías.



Otras regiones que presentan baja disponibilidad, según la circular conjunta, son Tolima (31 por ciento), Caldas (37 por ciento), Nariño (38 por ciento) y Santander (40 por ciento).



(Tal vez le interese: El país terminará el año con más de 40.000 muertos)



El Ministerio de Salud explicó que aunque el país presenta una meseta prolongada de contagios del nuevo coronavirus, el Instituto Nacional de Salud registró un aumento en el número de casos y fallecimientos en noviembre, especialmente en algunas ciudades que ya estaban en proceso de descenso como Cartagena, Cúcuta y Medellín.



Asimismo, con el incremento en otros municipios que no habían alcanzado el pico epidémico, como por ejemplo Armenia, Ibagué, Neiva y Pereira, lo cual incide en un mayor consumo de servicios de salud, especialmente los de alta complejidad como las Unidades de Cuidado Intensivo.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, aseveró que las fiestas navideñas y el riesgo de indisciplina social llevaron a las autoridades a analizar la situación para las próximas semanas y por eso se ordenó adoptar las medidas sanitarias para la venta de licor en bares y restaurantes.



“Esta medida contempla que en los municipios que registren disponibilidad de UCI menor al 30 por ciento se limitará el piloto de consumo de licor en bares y restaurantes hasta las 22:00 horas, a partir de la expedición de esta circular y hasta que persista la situación”, indicó.



(Consulte: El año en el que la ciencia avanzó como nunca en la historia)



La evaluación de la medida ordenada se hará en el comité asesor del Ministerio de Salud el próximo 21 de diciembre.



Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), le dijo a este diario que esta medida puede ayudar por dos razones. Por un lado, puede disminuir el riesgo de ocupación de las UCI por causas no asociadas al covid-19, como accidentes y violencia; y por el otro mitiga el riesgo de cambios en el cumplimiento de las normas de autocuidado, como el uso constante de tapabocas.



Silvana Zapata, epidemióloga, dice por su parte que esta decisión busca impactar en concreto el riesgo que se genera en los establecimientos que cumplen las tres C: cerrados, concurridos y de contacto cercano, como bares, restaurantes y discotecas con poca ventilación.



“Me parece importante, es una buena medida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es para evitar el riesgo porque si bien muchas personas van a consumir alcohol en sus casas y residencias, para la epidemiología es mucho más fácil seguir un brote o un conglomerado en una vivienda que en un lugar donde no conoces a todos los contactos”, explica Zapata.

UNIDAD DE SALUD