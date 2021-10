Bogotá no registró muertes por covid-19

Bogotá no reportó muertes por covid-19, una condición que no se presenta desde el 24 de marzo de 2020, lo que, si bien demuestra un descenso significativo en la actividad de la pandemia, no significa que esta haya terminado.



De hecho, de los 1.680 casos registrados ayer, la capital tuvo 159 y se ubicó en el cuarto lugar en el listado regional que a diario registra el Ministerio de Salud, lo que indica que la ciudad se encuentra en el punto más bajo del valle natural marcado por la dinámica viral.



“Hoy, 555 días después, tenemos por primera vez cero muertes por covid-19 en nuestra ciudad. Qué enorme esfuerzo colectivo hicimos para llegar a este feliz día. Sin duda Bogotá esta mejorando. Gracias Bogotá”, reconoció la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.



Pedro Leon Cifuentes, médico salubrista, dice que esto es producto de varios factores que confluyen y que hay que procurar que se mantengan para evitar la reactivación de los contagios como ha ocurrido en otros lugares del mundo.



“La mecánica de transmisión viral que desciende después de un elevado pico, la presencia de más personas que ya tuvieron la infección, la aplicación de las medidas de bioseguridad y el avance de la vacunación se han sumado para determinar estos desenlaces, pero no hay que cantar victoria porque aún hay condiciones para reactivar los contagios”, agrega Cifuentes.



En ese sentido hay que tener en cuenta que la variante delta del SARS-Cov-2 hace presencia el el país y puede convertirse en dominante incluso en Bogotá donde podría afectar rápidamente a las personas susceptibles de infectarse que siguen siendo una proporción importante de la población.



De igual forma hay que decir que la vacunación ha disminuido la mortalidad y las formas graves por covid-19, “lo que puede dar paso a que se presenten casos, pero pocos fallecidos, lo que progresivamente puede avanzar hacia la transformación de la pandemia en una endémica”, relata Cifuentes.



“Alegría infinita y agradecimientos a los miles y miles de personas que hicieron posible este día. De otro lado, dolor inmenso por las 27.659 familias que perdieron a alguien en este trance de la pandemia. Hoy nuestra memoria está con ellas”, señaló por su parte el secretario de salud Alejandro Gómez López.

