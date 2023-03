El cáncer de piel es una enfermedad que se encuentra en aumento a nivel mundial, de acuerdo con la Liga Colombiana contra el Cáncer. Para el 2020 en el mundo se presentaron más de 1.500.000 casos nuevos de cáncer de piel, como indican datos del Observatorio Mundial del Cáncer.



Estas cifras evidencian un problema creciente frente al cual se deben tomar medidas. La prevención es clave y con acciones sencillas pero frecuentes puede reducir las probabilidades de padecerlo.



La dermatóloga brasileña Gabriela Casabona menciona que el bloqueador es uno de los productos fáciles de conseguir y que no pueden faltar en la rutina diaria, pues su aporte para proteger la piel puede hacer la diferencia.

Casabona participó en el Merz Aesthetics Expert Summit, un evento organizado por Merz Aesthetics Colombia y que trajo a la capital a profesionales internacionales expertos en dermatología, medicina estética, entre otros, y en diálogo con EL TIEMPO, señaló las diferencias entre bloqueador físico y químico, enfatizó en su relevancia y mencionó cuáles pueden ser esos síntomas sobre la salud de su piel a los que debe prestar atención.

La doctora Gabriela Casabona se ha dedicado a la cirugía oncológica, mezclándola con su formación en estética. Foto: Cortesía Mexs Colombia

¿Quiénes deben tener mayor precaución con su piel?

Cuando hay piel clara y ojos claros hay genética y si tiene malos hábitos y se expone mucho la genética se expresa, pero el factor más relacionado con el cáncer de piel en publicaciones científicas es la exposición al sol.



En Europa tengo pacientes que a los 35 años ya tuvieron 5 o 6 cánceres y esto no es solo el sol, también es la ausencia de defensas, la mala alimentación. Yo lo veo muy importante porque se deben aumentar las defensas del cuerpo.

Entonces, además del bloqueador, ¿Qué cuidados hay que tener en el día a día?

No hay fórmulas simples y genéricas, pero hay algunas cosas que evitar como los azúcares y sus derivados. Los edulcorantes son pésimos para la salud del intestino y esto va a causar problemas. Estos son muy disfrazados, como el xilitol, por mencionar algunos.



También evitar altos índices glucémicos. Si está en ayunas y se come una sandía parece muy sano, pero sube mucho el azúcar después de un largo ayuno.



Cuidado con los derivados de leche, pero no por la lactosa sino por la caseína, que es la proteína de la leche que es posinflamatoria y para pacientes de acné, rosacea, no es tan recomendable.



Ojo con las cantidades y las mezclas. Comemos cosas muy diferentes en un solo plato y es mejor rotarlo en la semana y cuidarse con las cantidades.

Entonces, ¿qué debe contener la dieta?

Hay que comer suficientes aminoácidos esenciales que no produce naturalmente el cuerpo. Muchos suplementos ya los incluyen y yo lo recomiendo. De forma natural están en carnes y en pescados.

¿Influye en la prevención del cáncer el cuidado de la piel?

El mantenimiento de la piel es muy importante, una buena limpieza en la mañana y en la noche son necesarias porque muchas cosas ensucian la piel y en dado momento se absorbe e impide el buen funcionamiento de las células. A una cierta edad la renovación celular es más lenta y se hace más necesario.

Sobre el bloqueador, ¿cuál es la mejor opción?

Yo prefiero los bloqueadores físicos a los químicos porque crean una pantalla y reflejan la luz. No actúan en tu célula y mejor los de color porque tienen más partículas para reflejar la luz.



El filtro químico penetra y actúa como protectora del ADN, pero en el camino, algunos de estos químicos pueden tener efectos en los estrógenos y si usas mucho pueden incluso aparecer en la orina. Estos tienen mucha resistencia, pero lo ideal es que el cuerpo no absorba este tipo de sustancias.

¿Cada cuánto se debe reaplicar?

La reaplicación del bloqueador depende del día a día. En el mar o en piscina debe hacerse cada dos horas. Foto: iStock

Mientras está la capa de protector físico y no se sude o se lave la cara, la protección está ahí. El factor de protección tiene que ver con el tiempo de exposición que aguantas, entonces el filtro de 60 en la cantidad correcta, que es una cucharadita de té para cara, cuello y escote, está bien.



Cuando usamos menos la duración es menor, pero si estás en lugar cerrado la mayor parte del día no tienes que reaplicar un montón de veces.



Hay que tener cuidado con las ventanas y las pantallas porque pueden empeorar las manchas, todo esto se debe tomar en consideración, pero si estás en una oficina y más adentro que afuera que lo apliques en la mañana y lo retoques con polvos está bien.



Para quienes trabajan fuera en el sol yo recomiendo una protección mínima de 60, complementada con barreras físicas como camisetas, gorras y sombreros.Si va a la playa debe ser cada 2 horas.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

