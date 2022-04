Recientemente se ha vuelto tendencia en redes sociales la creadora de contenido Saskia Ward, quien ha compartido su secreto de belleza para tener sus dientes blancos. Según manifestó, este truco sería aplicar champú matizante para cabello rubio en sus dientes. Ante esto, expertos han advertido sobre el riesgo de esta práctica en la salud dental.

Los estereotipos de belleza han llegado muy lejos. Tanto es así que muchas personas experimentan con aplicar productos en diferentes partes de su cuerpo. El problema es que ninguno de esos trucos están avalados científica ni médicamente y pueden poner en riesgo su salud.



Este es el caso de la influenciadora Saskia Ward quien, a través de su cuenta de Tik Tok, reveló su secreto de belleza.

El testimonio de la creadora de contenido

En uno de sus videos, la mujer describe como sus odontólogos la felicitan por tener sus dientes muy blancos, por lo que ella evidencia que aplica un champú matizante para el cabello en su cepillo de dientes.



La verdadera función de este producto es neutralizar los tonos amarillos que aparecen en los cabellos rubios tiempo después de haberlos tinturado, logrando un acabado más dorado y/o platinado.



El clip no tardó mucho en hacerse viral, por lo que muchos usuarios han comentado al respecto y han consultado si es o no sano llevar a cabo este tipo de prácticas, debido a que el matizante no está diseñado para los dientes.



Ante esto, la influenciadora afirma en los comentarios: “El champú morado no sabe muy bien, pero la belleza te lleva a hacer cosas salvajes y estoy dispuesta a cualquier cosa”.



‘EL TIEMPO’ se contactó con María Isabel de León García, odontóloga profesional del consultorio Dentalovee, en Valencia, Venezuela, quien brindó su opinión sobre esta tendencia.



Según De León, los champús matizantes contienen peróxido de hidrógeno, el cual es un químico que también se usa en los blanqueamientos dentales y es muy versátil para muchas cosas en casa.



Sin embargo, si este componente “se usa en concentraciones no recomendadas o sin la supervisión de un odontólogo puede causar graves daños en el esmalte dental, el cual es la parte superficial de los dientes”.



El esmalte dental actúa como una capa protectora, por lo que, si se aplica matizante “puede causar daños irreversibles como sensibilidad dental (...), desmineralización y muchas otras cosas”.



El peróxido de hidrógeno se debe utilizar en cantidades autorizadas por un profesional. Foto: iStock

Adicionalmente, la experta asegura que el las cantidades tan altas de peróxido de hidrógeno pueden blanquear los dientes a corto plazo, pero tiempo después de su constante uso puede causar el efecto contrario y revertir todo el proceso de blanqueamiento.

¿Cómo es correcto realizar un blanqueamiento?

La odontóloga también se refirió a los productos caseros que muchas personas utilizan para blanquear sus dientes en casa. Uno de los elementos más comunes para esta práctica es el bicarbonato de sodio.



No obstante, De León advirtió que este artículo también puede afectar y desgastar el esmalte dental, por lo que los dientes pierden “la protección que tienen ante los irritantes locales y químicos” a los que diario se expone la boca mediante varios productos y alimentos.



Por estos motivos, la profesional recomendó que, si se desea hacer un blanqueamiento dental, se debe realizar bajo la supervisión de un odontólogo. Sin embargo, también señaló que no todos los pacientes son aptos para este tipo de procedimientos.



La profesional recomienda no utilizar productos caseros para blanquear los dientes. Foto: iStock

Se debe analizar si el paciente tiene hipoplasia, un defecto de los dientes que influye negativamente en la mineralización y la producción de esmalte dental.



La evaluación de esta condición es fundamental ya que “estos dientes no son aptos para blanqueamiento” debido al desgaste que les puede causar el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida, compuestos utilizados para el procedimiento.



También se deben examinar los tipos de manchas que haya en los dientes del paciente, puesto que las manchas causadas por elementos como tetraciclinas son muy difíciles de eliminar y resisten a los blanqueamientos.



Además, la profesional recomienda no hacer estos procedimientos muy seguido, puesto que el esmalte también se desgasta si no se deja un tiempo prudente entre cada blanqueamiento. Este lapso debe ser indicado por el odontólogo.

