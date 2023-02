El bisacodilo es un medicamento que se utiliza a corto plazo para tratar el estreñimiento. Pertenece a los laxantes estimulantes, y se administra por vía oral según la receta médica. Conozca los detalles sobre su uso y precauciones.

El bisacodilo también es utilizado en algunos casos para evacuar el intestino antes de una cirugía, pero esto depende totalmente del médico tratante y las opciones que tenga para cada paciente.



De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, por lo general este fármaco se toma la noche anterior a la que se desea tener la evacuación de los intestinos.



"Normalmente, el bisacodilo provoca una evacuación de los intestinos en el término de 6 a 12 horas", reseña el portal web de la Biblioteca.



Asimismo, asegura que este medicamento no se debe tomar más de una vez al día o durante más de una semana sin tener una consulta previa con el profesional de la salud que esté frente al tratamiento.



Esto se aconseja, sobre todo, porque el uso frecuente del bisacodilo puede ocasionar una dependencia a los laxantes, que hace que los intestinos pierdan sus capacidades naturales de evacuar.



El Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés) recomienda que, en caso de que el fármaco no parezca estar generando el efecto deseado, no se debe tomar más dosis, sino hablar con un médico.



El NIH también reseña algunas precauciones que se deben tener antes tomar esta píldora, entre ellas se destacan la información oportuna de cualquier alergia a este y otros medicamentos, así como la ingesta de otros fármacos.



También se debe esperar, al menos, una hora antes de tomar el bisacodilo si alguien está tomando antiácidos, e informar inmediatamente al médico su se tiene dolor de estómago, náuseas, vómitos o un cambio en las evacuaciones por más de dos semanas.



Cuando un médico envíe este medicamento a su paciente, dice el NIH que es fundamental mantener una dieta regular y balanceada, con alto contenido de fibra, así como beber líquido continuamente en el día, según las recomendaciones del profesional tratante.

