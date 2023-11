Biotina: ¿por cuánto tiempo se debe tomar esta vitamina? Le contamos

Mucho se ha escuchado hablar de sustancias como la biotina, la cual ha sido descrita como una de las ideales para la piel, las uñas y el pelo.



Lo cierto es que la biotina es una vitamina que se encuentra en varios alimentos como los huevos, las leches y frutas como el banano.



Esta también es conocida como vitamina B7 y hace parte importante de la nutrición, puesto que el tener deficiencia de ella puede ocasionar adelgazamiento en el pelo y algunos tipos de sarpullidos en varias partes del cuerpo como la cara.

De acuerdo con la Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales de Estados Unidos, la biotina puede ser eficaz únicamente cuando existe una deficiencia de esta sustancia, por lo que en lo relacionado con el tratamiento de afectaciones no se ha comprobado científicamente.



Así mismo, la entidad mencionada asegura que es segura suministrarla por vía oral, con dosis de hasta de 300 miligramos al día, así como también aplicarla sobre la piel, ya que algunos productos cosméticos la contienen.



¿Quiénes tienen bajos niveles de biotina?

Existen algunas personas que tienen bajos niveles de biotina, como aquellos que deben recibir tratamiento de diálisis, así mismo las personas que fuman frecuentemente.



En cuanto a quienes consumen biotina vía oral, y van a realizarse algún tipo de análisis de sangre, deben informarle al médico con anticipación, puesto que en ocasiones la biotina puede interferir en estos resultados.



Tenga en cuenta que la ingesta de biotina no debe superar los seis meses, con dosis de 2,5 miligramos al día, según registra el portal ‘Medline Plus’.



Por otra parte, no se ha comprobado que la biotina cause algún problema en la salud, sin embargo, suplementos que contienen biotina por encima de las cantidades recomendadas puede arrojar resultados falsos en algunas pruebas de laboratorio, como se menciona anteriormente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos.



Si presenta debilidad en las uñas, pelo o ve que su piel no tiene naturalidad ni vitalidad, consulte con el médico o dermatólogo para conocer más a fondo lo que le puede estar causando este problema. No se automedique.

