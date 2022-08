Últimamente ha estado rondando mucho el tema de los biopolímeros a raíz del caso de Jessica Cediel, quien, desde hace años, lidió con varias complicaciones de salud y algunas batallas legales debido a las sustancias que le aplicaron en los glúteos y que le han generado severas consecuencias en su cuerpo.



Como vitaminas, retonificantes, plasma gel o incluso ácido hialurónico hacen pasar a los biopolímeros en algunos centros de estética donde aplican esta sustancia que es derivada del petróleo y que luego de ser aplicada produce un granuloma o cuerpo extraño en el organismo.



Por este motivo, algunos años después, muchas personas deben acudir al médico para retirarse estos cuerpos extraños. Sin embargo, como se trata de una práctica que no es legal, no se tienen registros exactos de quienes se inyectan estas sustancias y tampoco de la cantidad de personas que deciden extraerlas.



Así lo asegura Ernesto Barbosa, ex presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica: "Podemos decir que no existen cifras reales sobre cuándo los pacientes han sido victimas de esta práctica ilegal. Como es un procedimiento ilegal no hay cifras oficiales con las que sepamos a cuantos pacientes les han inyectado ese tipo de sustancias".



De acuerdo con los expertos, es ideal extraer estas sustancias cuando todavía se pueden retirar hasta en un 80 por ciento, de lo contrario el desenlace podría llegar a ser fatal. Desde que los pacientes se aplican esta sustancia en el cuerpo, se producen síntomas locales como calor, cambio de color o dolor en alguna zona. También se produce fiebre y malestar general.



"Los sitios de aplicación son diversos, pueden ser glúteos, cara o en piernas y brazos para aumentar el volumen de estas áreas. La mayoría de estos biopolímeros han sido inyectados de forma engañosa y dicen a los pacientes que es ácido hialurónico, que es una sustancia de relleno que se usa comúnmente en procesos faciales y se reabsorbe por completo en unos años sin tener reacciones adversas", especifica Barbosa.



Cabe resaltar que los biopolímeros son sustancias con las que se debe tener mucha precaución. Suelen ser elementos completamente ajenos al cuerpo y este los rechaza, causando daño y degeneración de tejidos, cicatrices queloideas, pigmentaciones, fibrosis, desplazamiento de la sustancia inyectada, fístulas, enrojecimiento, úlceras e inflamación.

