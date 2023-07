Para muchos, los lentes de contacto son la solución a sus afecciones visuales. No solo les permiten realizar actividades que con gafas no podrían, sino que también le dan una nueva mirada a su estilo otorgándole más seguridad y comodidad. ¿Pensando en lentes de contacto? Aquí le dejamos algunas de sus ventajas.



(Más: ¿Cuáles son los síntomas de una infección de transmisión sexual (ITS)?)

Facilidad para realizar deportes

Sea deportista de alto rendimiento o un aficionado, hay deportes que definitivamente no se pueden realizar con gafas, como fútbol, triatlón, deportes de nieve y de contacto, entre otros. Por un lado, ya que no son compatibles con gafas para el agua ¿Otra ventaja? No se empañan durante la práctica de ejercicio.

Campo visual

No contar con una montura aumenta el campo ofreciendo mayor visión periférica. Además, no produce reflejos a causa del sol o luces fuertes. Por último, los lentes de contacto ayudan a quienes los utilizan a tener una percepción más natural del entorno ya que entregan una imagen nítida.



(Es de su interés: Expertos en cáncer piden que investigaciones no se centren en resultados comerciales)

Los hay para distintas afecciones visuales

Pueden corregir dificultades visuales como Miopía, Astigmatismo, Hipermetropía y Presbicia. Una vez que tenga el diagnóstico, podrá consultar al optómetra y pedirle que le indique cuáles son los que más se adecuan a su estilo de vida. ¡Los de uso diario son una opción imperdible!

Facebook Twitter Linkedin

Al tener molestias, lo mejor es ir con un especialista. Foto: iStock

¡No notas que los tienes puestos!

Llevar gafas para ciertas acciones de su día a día es imposible, pero con los lentes de contacto, esto no será un problema. Y frente a un día de lluvia, la jornada de deporte de seguro se lo agradecerá.



(Más: Un estudio español abre nuevas posibilidades de tratamiento para prevenir la epilepsia)

Consejos para usar correctamente los lentes de contacto

No se acueste a dormir con los lentes de contacto puestos. Cualquier lente de contacto durante las horas de sueño aumenta el riesgo de infección. Limpie y desinfecte los lentes de contacto como es debido. Al usar una solución para lentes de contacto, tome en cuenta las instrucciones de la etiqueta para no lastimar sus ojos. No manipule los lentes de contacto con las uñas, para evitar riesgo de ruptura utilice las yemas de los dedos. Coloque los lentes de contacto antes del maquillaje y al final del día retírelos primero antes de desmaquillarse. Si siente cualquier molestia acuda a su optómetra de inmediato. Guarde los lentes de contacto, porque podrían ayudar al profesional de la salud a determinar el origen de los síntomas.

En caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO