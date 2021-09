El silencio puede ser la clave para el bienestar

En 2018, la Universidad de los Andes, en Bogotá, abrió las puertas de La Sala del Silencio, un espacio “destinado para la meditación, la reflexión y la autoconexión”. Según el arquitecto Willy Drews, la universidad le apostó a la idea de recuperar un lugar dedicado al espíritu.

Son cien metros en el centro de Bogotá dedicados a una sala de reflexión: ¿por qué? ¿Qué tan importante puede ser el silencio en nuestras vidas?



Muchos investigadores se atreven a llamar a la emergencia que vivimos a causa del covid-19 una “pandemia de sufrimiento”.



(También puede leer: ¿Qué dice de usted y su salud la forma de dormir?).



En esta adaptación a la “nueva normalidad”, se han buscado nuevos estilos de vida, remedios y antídotos para mejorar la salud mental y emocional. El silencio puede ser una gran herramienta.



Emiliano Bruner (1972) es licenciado en Biología y doctor en Biología Animal por la Universidad La Sapienza de Roma (Italia). Es experto en neuroanatomía comparada y ciencias cognitivas, principalmente en el mundo de los sentidos y la reconocida meditación mindfulness. El investigador habla del gran beneficio que puede tener el silencio en nuestra salud emocional como una forma de vivir el presente.



Algunas personas prefieren tener la televisión encendida, la radio o música de fondo, antes que enfrentarse a la incomodidad que supone el silencio.



“El silencio es un momento en el que te enfrentas a lo que eres. Si no te gusta lo que eres, no te gusta donde estás, es el silencio lo que te enfrenta a quedarte sólo contigo” explica.

No nos damos cuenta de que nos olvidamos de vivir el presente y empezamos a vivir de esas imágenes (del pasado o el futuro). Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos hoy en día FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: 5 mitos y creencias falsas sobre las alergias e intolerancia a alimentos).



El principal problema ocurre cuando no permitimos escuchar nuestras emociones, y la forma de remediar nuestros problemas es lo que el experto llama “rumiar”, una forma de anclarse en imágenes del pasado o en el futuro, es decir, pensar en lo que pasado o en lo que puede pasar.



“No nos damos cuenta de que nos olvidamos de vivir el presente y empezamos a vivir de esas imágenes (del pasado o el futuro). Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos hoy en día”, se lamenta Bruner.



Las personas que han tenido un diagnóstico de ansiedad, estrés o depresión, según explica, “viven con problemas surgidos porque esta gran esfera del pasado y esta gran esfera del futuro han atrapado a la persona”.



La idea del silencio es un concepto, una construcción social. Se piensa que es una característica asociada a una situación o ambiente en el que habitamos, pero es una experiencia subjetiva: perceptiva y sensorial. “Por perceptiva y sensorial se entiende la capacidad de recibir la señal, la capacidad de transformarla y de dejar que el cerebro la elabore; y finalmente puede depender, incluso, de nuestra condición psicológica”, explica Bruner.



(Lea también: La resistencia a los antibióticos, la pandemia silenciosa).



Muchas veces hablamos de silencio al llegar a un lugar, cuando no encontramos sonidos asociados a actividades humanas. El científico indica que en un panorama acústico hay otra serie de sonidos, como los que están asociados a la naturaleza o al medioambiente físico, como el viento.



La interpretación que tenemos de estos sonidos se basa en las capacidades sensoriales y la actitud psicológica que se tenga. “Por ejemplo –continúa Bruner–, el mundo hospitalario genera un tipo de acústica que puede generar ansiedad en la persona, porque son ruidos muchas veces asociados a situaciones negativas, y, segundo, porque son ruidos desconocidos y el ruido desconocido puede entrar en un lugar peligroso para tu propia mente”.



El científico recomienda las tradiciones orientales que proponen la meditación como una buena vacuna para esta “pandemia de sufrimiento”. Este ejercicio invita a dejar en paz el pasado, el futuro y vivir en el presente. Allí está la importancia del silencio, ya que el presente está hecho de un sistema sensorial que está recibiendo información del medioambiente externo.



El sistema cognitivo participa en un intercambio entre el medioambiente y nuestro cerebro. Vivir en el presente invita a entrar en contacto con una percepción acústica, visual o física corporal e, incluso, con una respuesta emocional. Esto significa básicamente que el silencio asocia los sonidos del presente y consigue conectarse ampliamente con el exterior.



El cerebro es una máquina y funciona con hormonas. “Si te sientes triste o alegre es porque tu cerebro está proporcionando un tipo de moléculas u otras, pero nada más organizar tu situación cognitiva para influir en el tipo de moléculas que tu cerebro deja en circulación ya estás entrando en otro tipo de dinámica emocional”.



En meditación y psicología se habla a menudo de visualización, un ejercicio para activar la imaginación y cambiar de manera autónoma nuestras propias emociones. “Se ha comprobado que cinco-diez minutos de visualización te pueden cambiar el panorama bioquímico del cerebro y aquellas moléculas que nos ponen de mal humor se reducen y las moléculas que nos ponen alegres y más positivos empiezan a funcionar”.



(Además: Buenos hábitos alimenticios ayudan a fortalecer la memoria).



El silencio nos permite vivir en el presente y ejercitar la meditación como un hábito cotidiano. No solo se trata de una práctica antigua: hoy la ciencia retoma saberes ancestrales que hemos olvidado por la sobrecarga de información y ruido de nuestra sociedad actual. Es posible tener una salud mental y emocional estable con estos consejos.



-ISABEL MARTÍNEZ PITA

Efe Reportajes