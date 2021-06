Jugos verdes: ¿Son realmente buenos para la salud?

Los batidos y jugos verdes han ganado gran popularidad en los últimos años por sus supuestos beneficios para la salud. A estas bebidas muchos le atribuyen facultades curativas para ciertas enfermedades, para bajar de peso, fortalecer el sistema inmunológico y hasta combatir el acné.



Es cierto que los componentes de estas bebidas (por lo general frutas y verduras) pueden ser beneficiosos para la salud, pero los expertos aseguran que hacen falta estudios para determinar sus propiedades. Incluso investigaciones recientes ponen en duda su efectividad.



De hecho, un reciente estudio publicado en la revista especializada BMJ asegura que exprimir, triturar o licuar frutas y verduras puede quitar parte de sus componentes esenciales, como la fibra. Por ello, la recomendación es comer frutas enteras.



A esto se suma que muchas veces a los jugos y batidos se les suele agregar algún endulzante o concentrar el dulce de muchas frutas, por encima de la recomendada por porción, lo que aumenta la ingesta de calorías.



Lo anterior no significa que no esté bien ingerir estas bebidas. Los batidos verdes incluyen frutas y verduras como la manzana verde, el apio o la espinaca, alimentos ricos en antioxidantes, con efectos antiinflamatorios.



Además, si se bebe sin colar se puede aprovechar mejor la fibra de las verduras como el apio o el brócoli, lo cual puede traer beneficios en el colon.



De acuerdo con la nutricionista de la Universidad Javeriana, Diana Milena Rojas, existen estudios que demuestran que ayudan a eliminar radicales libres.



Pese a ello, Rojas insiste en que, contrario a la creencia popular, las bebidas verdes no curan el cáncer. Ante ello, la Asociación Americana contra el Cáncer es clara al afirmar que no hay un alimento que cure esta enfermedad.

Recomendaciones

Expertos coinciden en que no existen alimentos milagrosos. Por el contrario, para tener una buena salud lo importante es tener una alimentación balanceada tanto en porciones como en la variedad de alimentos.



Así las cosas, no se aconseja seguir dietas líquidas o basadas principalmente en el consumo de bebidas con el fin de perder rápidamente peso.



Dado que los batidos suelen incluir más fruta de la que una persona consumiría si la comiera en su estado natural, es importante no añadir azúcar ni endulzantes como la miel o la panela.

