Las vitaminas A,B,C son algunos de los nutrientes que se encuentran en la sandía, una fruta que a su vez es rica en el pigmento antioxidante licopeno. Este último sería, según algunos estudios, una de las mayores fortalezas de esta fruta, pues podría tener beneficios cardiovasculares como disminuir el riesgo de infartos cerebrales.



Por otra parte, a pesar de que no hay evidencia concluyente al respecto, el licopeno también se asocia con protección en contra de diferentes tipos de cáncer, de acuerdo con algunos expertos.



Para Penélope Perkins-Veazie, profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, quien además es consejera de manera gratuita del National Watermelon Promotion Board, citada en un artículo del medio estadounidense The New York Times, “se puede obtener el licopeno de los tomates, sobre todo si están cocinados, “pero si es comida fresca, no hay nada mejor que la sandía”.

A la lista de propiedades se suman los factores nutricionales en razón a que una de las características de este alimento es que tiene gran contenido de agua-de por sí se conocen los beneficios de esta para el cuerpo humano-y que es baja en calorías: se estima que una taza de sandía o patilla, como también se conoce, aporta cerca de 45 calorías.



De hecho, a pesar de que el sabor dulce de esta fruta puede generar confusión, los nutricionistas señalan que el azúcar contenido gramo por gramo es mucho menor que en otros de su tipo. A modo de ejemplo, una taza de sandía picada tiene cerca de nueve gramos de azúcar, mientras que un plátano mediano contiene entre 14 y 15 gramos.



Jennifer McDaniel, nutrióloga y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética, le aseguró a The New York Times que teniendo en cuenta que un adulto debe consumir al menos dos tazas de fruta en el día, la patilla es una buena opción dado que si bien esta fruta tiene un índice glicémico alto (capacidad de un alimento para incrementar los niveles de azúcar en la sangre) su alto contenido de agua proporciona una carga glicémica más baja, es decir, no aumenta el azúcar en la sangre si se consume con regularidad.



Cabe anotar que si bien la sandía no tiene tanta fibra como otras frutas o verduras, tampoco tiene grasa, una propiedad que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los alimentos en una dieta balanceada y rica en vitaminas, minerales y demás nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo.



