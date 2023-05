La Bedoyecta es un medicamento que los especialistas médicos formulan para tratar la deficiencia de vitaminas B12, B6 y B1. También, se suministra a pacientes que tienen enfermedades como neuritis que es una dolencia punzante con sensación de hormigueo, hipersensibilidad, pérdida de fuerza muscular, así como también la polineuritis, que es la inflamación de varios nervios al mismo tiempo.

Los médicos también prescriben esta solución inyectable a pacientes con ‘beriberi’ alcohólico, padecimiento de personas que consumen alcohol constantemente, al punto de llegar a la desnutrición; al igual que con encefalopatía de Wernicke o de Korsakoff, que según el portal ‘Mediplus’, enfermedad que causa daño en partes bajas del cerebro, específicamente en el tálamo e hipotálamo, así como también afecta las zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria.



También debe tener en cuenta que este medicamento, en su forma inyectable, sólo es administrado a adultos y que en el caso de ser prescrito en tabletas, se consume con agua, después de alguna de las tres comidas del día.



¿Qué contraindicaciones tiene Bedoyecta?

- El portal ‘Qué Farmacia’ advierte que el complejo no se debe usar si se padece de úlceras o de enfermedades como la Policitemia Vera, dolencia que causa que la sangre se encuentre espesa por el exceso de glóbulos rojos; al igual que no puede ser consumido por personas con altos niveles de potasio, gota o enfermedades renales.



- Al estar en tratamiento con este medicamento no se debe consumir alcohol, porque lo que hace el alcohol es eliminar las vitaminas B1, B6 y B12.



- No se recomienda mezclar con otros medicamentos como Isoniazida, Fenitoína, Colchicina, Digoxina, Warfarina y anticonceptivos orales.



No existen contraindicaciones de Bedoyecta para mujeres embarazadas o en lactancia, si es suministrado en tabletas, mientras que la solución inyectable no se recomienda en esta etapa.



Recuerde siempre consultar a su médico y no se automedique, ya que al hacerlo, puede traerle consecuencias a su salud.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

