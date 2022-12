Las bebidas isotónicas tienen un componente rehidratante y están hechas, especialmente, para deportivas. Estos productos Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, habitualmente, potasio y otros minerales.



Estas bebidas presentan la misma proporción de líquidos, nutrientes y minerales que la sangre. La función de estos líquidos es hidratar más que el agua, por lo que aportan más energía.



Lo cierto es que, en medio de una competición de alto rendimiento, resulta beneficioso el consumo de azúcar simple debido a que se puede prevenir la aparición de fatiga. Sin embargo, no conviene excederse con este tipo de nutrientes. Cuando se consumen en exceso o lejos de un contexto deportivo, son capaces de generar efectos adversos sobre la salud.



Una de sus principales desventajas es la resistencia a la insulina. De acuerdo con un estudio publicado en Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, una ingesta regular de bebidas con azúcar fomenta el desarrollo de este tipo de condiciones y de la obesidad.



Asimismo, algunos expertos aseguran que abusar del consumo de estas sustancias puede generar problemas de hipertensión, sobre todo si se consumen por personas sedentarias. Estos individuos pueden llegar a experimentar variaciones significativas en los niveles de tensión arterial que pueden desembocar en situaciones de peligro.



Según el diario MejorConSalud, "las bebidas isotónicas contienen sal y azúcar, dos elementos que influyen sobre los valores de presión sanguínea. Además, si se ingieren calorías en exceso y se incrementa el peso corporal, el parámetro vascular se verá también afectado. Por este motivo, hay que evitar el consumo de estas bebidas en grandes cantidades".



Los especialistas señalan que, para alcanzar un buen estado de hidratación, la mejor opción siempre es el agua.

