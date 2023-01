Las bebidas alcohólicas se han convertido en uno de los pilares de las celebraciones a nivel mundial, cuestión que está muy marcada en Colombia. Hay familias y grupos de amigos que no pueden reunirse sin tomarse una 'cervecita' o un 'guarito', lo cual puede poner en peligro la salud.

"Puede ser que los adultos que gozan de buena salud participen en más actividades sociales y disfruten de cantidades moderadas de alcohol, pero el alcohol no tiene nada que ver con hacerlos más saludable", puntualiza la Clínica de Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Por esta razón, debe tener en cuenta que los beneficios que pueda llegar a tener beber son infinitamente menores que sus problemas y efectos dañinos. Nadie debería consumir bebidas alcohólicas a menudo sobre la base de las posibles utilidades para el sistema digestivo o para el corazón.

La realidad es que son muchos más los peligros a nivel físico y mental al consumir licor en exceso: síndrome de abstinencia, tendencia a la accidentalidad, algunos tipos de cáncer (incluido el de hígado), muerte súbita si ya se tiene una enfermedad cardiovascular, miocardiopatía alcohólica, accidente cerebrovascular, pancreatitis y enfermedad del hígado.

El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y evita que funcione normalmente. Foto: iStock

La cirrosis, el karma de los alcohólicos

Esta última, más conocida como cirrosis, es una condición médica en la que el hígado está cicatrizado y permanentemente dañado, según explica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

"El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y evita que funcione normalmente. A medida que la cirrosis empeora, el hígado empieza a fallar", se puede leer en el sitio web del NIDDK.

Aunque puede ser causada por la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la hepatitis C crónica y la hepatitis B crónica, la principal razón es la enfermedad hepática alcohólica. Por esta razón, la institución recomienda no tomar más de un trago al día: 355 mililitros de cerveza, 148 mililitros de vino y 44 mililitros de licores destilados de 40 grados.

La bebida que menos daño hace al hígado

Si hay un tipo de licor que puede aportar beneficios a la salud es el vino tinto, que por su tipo de fermentación no elimina ciertos compuestos útiles para el sistema cardiovascular que poseen las uvas -materia prima del vino-.

Tomar vino es menos dañino para el hígado que hacerlo con otros licores. Foto: iStock

La Clínica de Mayo especifica que uno de los órganos que más beneficiado se puede ver de esta bebida alcohólica es el corazón: "Los antioxidantes en el vino tinto llamados polifenoles pueden ayudar a proteger el revestimiento de los vasos sanguíneos del corazón".

Eso sí, debe tener en cuenta que esto aplica solamente para las personas sanas, que llevan un estilo de vida saludable, y que beben con moderación, no más de una copa al día.

