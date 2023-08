Un reciente estudio realizado por Kaiser Permanente en Estados Unidos ha aportado información crucial para oncólogos que buscan responder una de las preguntas más recurrentes entre las supervivientes de cáncer de mama: ¿Es seguro consumir alcohol?



La investigación, cuyos resultados se publicaron en la revista científica 'Cancer', representa la mayor exploración prospectiva sobre el impacto a corto plazo del consumo de alcohol en pacientes que han superado el cáncer de mama. Los hallazgos sugieren que beber alcohol no se encuentra vinculado a un mayor riesgo de recaída del cáncer de mama ni de mortalidad debido a esta enfermedad.



En declaraciones, Marilyn Kwan, autora principal del estudio, comentó: "Sabemos que las mujeres que consumen alcohol tienen una probabilidad más alta de desarrollar cáncer de mama, y que esta probabilidad aumenta en relación a la cantidad de alcohol consumido. Por ello, nos planteamos si beber después de un diagnóstico de cáncer de mama podría incrementar el riesgo de recaída. Sin embargo, nuestro estudio ha descubierto que, en términos generales, el consumo de alcohol después de dicho diagnóstico no influye en el pronóstico de la paciente".



Investigaciones previas que analizaron la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama arrojaron resultados contradictorios. Además, la mayoría se centró en el consumo previo al diagnóstico. Como consecuencia, hasta el momento no se han establecido pautas claras sobre el consumo de alcohol para supervivientes de cáncer de mama. Las recomendaciones para reducir el riesgo de esta enfermedad sugieren que las mujeres no deben consumir más de una bebida alcohólica al día.



El equipo de investigación se basó en datos del Estudio Pathways, una investigación prospectiva que involucró a más de 4500 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama invasivo entre 2005 y 2013 en Kaiser Permanente Northern California.



Este estudio representa uno de los más extensos en Estados Unidos que sigue a supervivientes de cáncer de mama para analizar la relación entre cambios en el estilo de vida y resultados médicos.



La investigación contó con la participación de más de 3.600 mujeres que completaron un cuestionario sobre su consumo de alcohol al ingresar al estudio Pathways, y nuevamente seis meses después. A lo largo de los siguientes 11 años, 524 mujeres experimentaron una recaída del cáncer de mama, mientras que 834 mujeres murieron: 369 debido al cáncer de mama, 314 por enfermedades cardiovasculares y 151 por otras afecciones de salud.



Los investigadores esperan que estos hallazgos faciliten a los médicos brindar información precisa a las supervivientes de cáncer de mama que deseen conocer qué cambios en su estilo de vida pueden influir en la mejora de sus resultados médicos.

