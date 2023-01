El nacimiento prematuro, antes de las 34 semanas de gestación, está relacionado con puntuaciones más bajas en las pruebas de matemáticas y lenguaje en la adolescencia, en comparación con los nacidos a las 40 semanas, según un amplio estudio de población danés publicado en 'The BMJ'.

El estudio, sin embargo, no encontró diferencias sustanciales en la función cognitiva posterior de los bebés nacidos entre las 34 y 39 semanas y los nacidos a las 40 semanas. Y los investigadores reconocen que los resultados cognitivos no están predeterminados al nacer, sino que están muy influidos por las circunstancias sociales.



Se calcula que cada año nacen en el mundo unos 15 millones de niños prematuros, antes de las 37 semanas de gestación. Las últimas semanas del embarazo son importantes para el desarrollo cerebral del feto, y se cree que los nacimientos prematuros y antes de término tienen un impacto negativo en la función cerebral posterior.



Sin embargo, los estudios anteriores han sido relativamente pequeños, se han limitado principalmente a una medida o no han ajustado suficientemente otros factores que podrían haber influido en los resultados.



Para determinar con mayor precisión el impacto de la edad gestacional -duración del embarazo en semanas- en la función cognitiva a largo plazo, los investigadores analizaron los datos de todos los hermanos completos nacidos en Dinamarca entre el 1 de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 2003.

En ese periodo nacieron 1,2 millones de niños, de los cuales 792.724 tenían al menos un hermano completo nacido en el mismo periodo, lo que permitió a los investigadores tener en cuenta factores hereditarios como la inteligencia materna.



A partir de la información del registro nacional, los investigadores analizaron la edad gestacional al nacer, junto con los resultados de sus exámenes de lengua danesa escrita y matemáticas a los 15-16 años, y por separado, los resultados de las pruebas de inteligencia realizadas a 227.403 hermanos de unos 18 años, en el momento del reclutamiento militar obligatorio.

En el análisis también se tuvieron en cuenta factores potencialmente influyentes, como el sexo, el peso al nacer, la edad y el nivel educativo de los padres al nacer, el número de hermanos mayores y los factores familiares compartidos entre hermanos.



Los investigadores calcularon en qué medida el resultado de un examen estaba por encima o por debajo de la nota media, y compararon esta puntuación de los hermanos en cada edad gestacional con la de los hermanos nacidos a término.



En total, 44.322 (5,6%) de los 792.724 niños nacieron antes de las 37 semanas. De ellos, sólo los nacidos antes de las 34 semanas tenían puntuaciones en matemáticas significativamente inferiores a la media que los nacidos a las 40 semanas, y las calificaciones disminuían progresivamente a medida que aumentaba la prematuridad.



En lenguaje escrito, sin embargo, sólo los niños nacidos a las 27 semanas o menos mostraron una nota significativamente inferior a la media.

El análisis de las puntuaciones de los tests de inteligencia del servicio militar obligatorio, medidas en puntos de CI, también mostró puntuaciones notablemente inferiores en los nacidos antes de las 34 semanas.



Para los nacidos después de las 34 semanas, hubo una reducción de menos de 1 punto en el CI, en comparación con los nacidos a las 40 semanas. Pero hubo una reducción de 2,4 puntos de CI para los nacidos entre las semanas 32-33, una reducción de 3,8 puntos para los nacidos entre las semanas 28-31 y una reducción de 4,2 puntos para los nacidos a las 27 semanas o antes.



Se trata de un estudio observacional, por lo que no puede establecer la causa, y los investigadores también reconocen algunas limitaciones. Por ejemplo, el tabaquismo durante el embarazo no se registraba antes de 1991, y los resultados de las pruebas pueden diferir de los resultados de la vida real, como los ingresos a lo largo de la vida.

Los padres deben estar tranquilos porque la magnitud de estas diferencias no siempre es sustancial, dicen los autores. Foto: iStock

No obstante, afirman que el estudio tiene la ventaja de contar con una muestra de gran tamaño y que su diseño de comparación entre hermanos probablemente tenga en cuenta otros factores, como el tabaquismo materno. Los resultados también fueron similares tras realizar otros análisis, como incluir a los niños que no se presentaron a los exámenes, lo que sugiere que las conclusiones resisten el escrutinio.



Aunque las razones subyacentes de estos resultados aún no están claras, los investigadores sugieren que, dado que una baja capacidad cognitiva está relacionada con una menor calidad de vida y una muerte prematura, sus hallazgos "subrayan la necesidad de investigar más sobre cómo pueden prevenirse estos resultados adversos".



"Sin embargo --añaden--, los resultados cognitivos no están predeterminados al nacer, sino que están muy influidos por las circunstancias sociales y la crianza, y por eso está justificada la intervención temprana en los niños nacidos prematuramente".



En un editorial vinculado, los investigadores canadienses reconocen que los déficits cognitivos en los primeros años de vida podrían influir de por vida en la capacidad y las aptitudes de una persona.



Sin embargo, afirman que, aunque los padres y los médicos deben ser conscientes de las posibles dificultades educativas y cognitivas asociadas al nacimiento prematuro, "los padres deben estar tranquilos porque la magnitud de estas diferencias no siempre es sustancial, sobre todo en el caso de los nacidos en gestaciones más tardías."



Y sugieren que las comparaciones entre hermanos tienen advertencias y que, dado que las causas del nacimiento prematuro son complejas y poco conocidas, "los esfuerzos para identificar y mejorar otros factores socioambientales podrían ser un enfoque más exitoso para mitigar cualquier déficit neurocognitivo asociado".

