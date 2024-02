¿Bebe licor y quiere ganar masa muscular? Le tenemos malas noticias

Aumentar la masa muscular es uno de los objetivos más recurrentes a la hora de entrenar y mantener una rutina física constante. Sin embargo, debe tener en cuenta que el ejercicio no es lo único que influye dentro del proceso de crecimiento, la manera en la que se alimenta y lo que ingiere también tiene resultados en el cuerpo, sobre todo el alcohol.



Si bien es cierto que su consumo no destruye el músculo ni lo reduce, sí es posible que su ingesta dificulte algunos procesos que contribuyen con la recuperación de los tejidos, una vez son sometidos a un trabajo de resistencia muscular.

Así lo confirma un estudio publicado en la revista 'Plos One', donde en un diseño cruzado aleatorio se analizaron a ocho hombres físicamente activos que completaron tres pruebas experimentales que comprendían ejercicio de resistencia y dos horas después consumieron 500 ml de alcohol.



(Le puede interesar: ¿Cómo consumir gelatina de forma correcta para ganar masa muscular?).



Allí, los investigadores encontraron que la concentración del licor en la sangre se elevó por encima de su ingesta inicial, reduciendo las tasas de síntesis de proteínas miofibrilares (MPS) después de un ejercicio extenuante con ingesta de carbohidratos (CHO) o proteínas.



Esto se traduce en que los resultados arrojaron muestras de una recuperación deficiente cuando se consumió alcohol después de un ejercicio concurrente (de resistencia, continuo e intermitente, de alta intensidad), incluso en presencia de condiciones nutricionales óptimas, ya que menos proteína se encargará de reparar el tejido muscular.



"Concluimos que la ingesta de alcohol suprime la respuesta anabólica en el músculo esquelético y, por lo tanto, puede perjudicar la recuperación y adaptación al entrenamiento y/o el rendimiento posterior", señala el estudio.

Así mismo, el consumo frecuente puede aumentar la grasa abdominal a largo plazo. El licor contiene siete calorías por gramo y sumado a los refrescos azucarados es más difícil evitar el exceso de las mismas.



(Siga leyendo: Tonificar o aumentar la masa muscular: ¿cuáles son las diferencias y cómo se logra cada uno?).

Facebook Twitter Linkedin

Los ejercicios de fuerza de empuje y tirón son una opción para la construcción de músculo. Foto: iStock

De acuerdo con el portal de salud de la compañía de suplementos deportivos 'My Protein', estas calorías son vacías, ya que no representan ningún valor nutricional, por lo que todas las calorías serán acumuladas como grasa. Para ello puede reducir los efectos calóricos del licor tomando cerveza sin alcohol o refrescos sin azúcar



Finalmente, también puede interferir con la producción de hormonas, como la disminución de la testosterona, que influye en la pérdida de grasa, además de ser la principal hormona anabólica. "Entonces, si la producción de testosterona se encuentra obstaculizada, el aumento del músculo también se verá afectado negativamente".



Vale aclarar que estos efectos negativos son producto de un exceso en la ingesta de licor constante, así que una tomar una cerveza o cualquier otra bebida con alcohol de vez en cuando no alterará su progreso deportivo.



(Lea también: Alimentos de origen vegetal ricos en proteína para aumentar masa muscular).



Sin embargo, se recomienda consultar con su médico de cabecera o con su entrenador personal, las ventajas y desventajas para su cuerpo, conforme con el objetivo que tenga presente dentro de su entrenamiento.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias