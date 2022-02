Un niño de ocho meses de nacido cayó desde el séptimo piso de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Portal de la Soledad en la ciudad de Barranquilla (Colombia), pero salió ileso del accidente. El doctor que trató al pequeño sostuvo que para la magnitud del hecho, “no es nada lo que tiene el niño”.



La madre de menor, Naily Hernández, relató a distintos medios que las rejas del balcón se aflojaron cuando el menor estaba en ese lugar y, por esta razón, cayó al vacío.



No es la primera vez que una persona sobrevive a una caída de esta dimensión sin secuelas, pero se trata de hechos aislados y muy insólitos. Algo parecido sucedió con un hombre en Reino Unido que sobrevivió a una caída de 15 pisos que equivalen a 50 metros de altura.



El doctor Nicholas Kman, especialista en medicina de emergencia del Centro Médico de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, afirmó sobre estos casos 'especiales' que "es bastante anormal para alguien caer desde tan alto y sobrevivir". Según el experto, "en caídas de esta índole, las probabilidades de vida son muy escasas".



Ante estos panoramas, los médicos utilizan una fórmula llamada 'dosis letales' para determinar la probabilidad de muerte en una caída. De acuerdo con este índice, si una persona cae desde el cuarto piso existe una posibilidad de sobrevivir del 50%, mientras que si la caída supera los siete pisos (20 metros de altura) se prevé que hay un 10% de probabilidades de salvarse.



Para medir este índice se tienen en cuenta algunos factores determinantes de las caídas como la 'velocidad terminal', que es la máxima velocidad en caída libre que un humano puede alcanzar en el aire. Esta no incrementará a medida que el cuerpo desciende hacia el suelo.



Otro factor importante es la postura con la que se cae. Caer de cabeza a varios metros de altura, supone una muerte segura en un 98% de los casos. Si, por el contrario, una persona cae de pie, puede sobrevivir con consecuencias como quebrarse las piernas o fracturarse la médula espinal.



De cualquier forma, salir ileso de una caída de tal magnitud supone una excepción enorme a las probabilidades.



Jairo Quiroz, director de la Clínica Reina Catalina, en Barranquilla, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que el bebé está bien y aparentemente salió ileso del accidente.



"No se correlaciona una caída del séptimo piso a lo que presenta el niño. El niño está bien. (...) Fue valorado por cirugía pediátrica, el cual no encuentra absolutamente nada, neurocirugía y ortopedista infantil tampoco. Encuentran una fracturita lineal solamente", explicó Quiroz en dicha entrevista.



El doctor que trata al bebé también afirmó que el pequeño permanecerá en el nosocomio para que se le puedan realizar estudios.



“Es un verdadero milagro que el niño resultara ileso de una caída como esa, no nos explicamos cómo pasó, pero, por fortuna, el niño se encuentra bien, se comporta como si nada le hubiera ocurrido”, indicó.



La madre del bebé señaló que cuando pudo ver a su hijo en el centro de salud, se alegró al notar que el menor la reconocía y se comportaba con normalidad. “Solo tiene un chichón en su cabeza, es un milagro de Dios”, sostuvo.

