Uno de los objetivos que se han trazado algunas personas en este nuevo inicio de año es bajar de peso. Con el trajín del día a día es normal que se pueda caer en malos hábitos, como dormir poco y tener horarios de comida no regulados.



En ese sentido, el cuerpo puede estar más susceptible a aumentar de peso y a adquirir toxinas, las cuales pueden afectar su salud física y mental. Para detectar que algo anda mal puede que identifique patrones de comportamiento anormales en su rutina diaria, como fatiga, insomnio o migraña, mala digestión, entre otros.

Es importante que consulte con su especialista qué componentes son más beneficioso Foto: iStock

Para ello puede preparar algunos batidos que no solo le ayudarán a eliminar toxinas, sino también a reducir un poco el aumento calórico de la ingesta tradicional. Eso sí, deberá reducir considerablemente la ingesta de alimentos que contengan un alto porcentaje de calorías y ayudarse con la actividad física para que vea resultados a largo tiempo.



"Pueden suponer un reemplazo de comidas saludables para quienes tienen que incluir una mayor cantidad de fruta y verdura en su dieta diaria de manera natural”, afirma la nutricionista Conchita Vidales, responsable del servicio de nutrición de la clínica Martín del Yerro/Amselem a la revista ‘Elle’.



Algunas recomendaciones del Ranking del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), respaldados por especialistas de varios campos de la salud, dicen que los batidos son una de las variables a seguir para bajar de peso, sí y sólo sí, están reguladas por algunas dietas.



Recuerde que no hay ninguna 'rutina milagrosa' o batido de este estilo y solo podrá ver resultados si sigue las recomendaciones primero, de un nutricionista profesional y segundo, si es constante en el su cuidado alimenticio y deportivo.



*Los batidos no reemplazan las tres comidas y antes de someterse al consumo de este tipo de alimentos debe consultar un profesional que le recomiende los pasos a seguir respecto a su cuerpo y hábitos*.



Batidos que pueden servirle



Antifatiga: Para aumentar la energía y mejorar el aspecto de la piel, puede preparar un batido con algunos citricos.

Saciante: Para quedar más llenos un batido con proteína puede ser una buena opción en la mañana

Antiestreñimiento : Pero los batidos no son solo para el inicio del día. A media tarde, como merienda, también se pueden consumir.

Détox: elimina las toxinas de un organismo o purifica los líquidos del cuerpo, en especial la sangre.

Détox: se puede preparar batidos con proteína de soya en bebidas vegetales, como leche de almendra o de coco.

