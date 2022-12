Desde atletas de alto rendimiento como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, selecciones enteras de distintas disciplinas, hasta celebridades como Patrick Schwarzenegger (hijo de Arnold Schwarzenegger) y Lady Gaga confirman que sumergirse en agua helada es una tendencia que acompaña a los más exigentes entrenamientos físicos.

“El frío tiene buenos resultados en los procesos de reparación muscular en ejercicios de resistencia en los que participa todo el cuerpo”. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el efecto de la baja temperatura en el cuerpo? “La aplicación de frío genera vasoconstricción, es decir, disminución del calibre de venas y arterias, dificultándose así la circulación sanguínea. Al dejar de aplicarlo, se produce una especie de efecto rebote: los vasos vuelven a tener su caudal normal y la sangre circula con normalidad”, explica Martín Colacilli, director de la Academia 2 Dragones, a La Nación de Argentina.



(Le puede interesar: Qué comer antes y después de hacer ejercicio: los alimentos recomendados)



En consecuencia, esto provoca una mayor oxigenación. Por otra parte, se activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de la producción de la energía corporal. Esto se vincula con la mejora de la recuperación fisiológica, lo que favorece el rendimiento en competencias. Además, “el frío tiene buenos resultados en los procesos de reparación muscular en ejercicios de resistencia en los que participa todo el cuerpo”, detalla el profesor.



Con técnicas de respiración que se asocian al frío intenso, el método Wim Hof, llamado así en referencia a su creador, apodado The Ice Man, contribuye en la preparación del cuerpo y también de la mente. Según señala Colacilli, el método se basa en tres pilares que son la terapia fría, la respiración y la meditación.

La respiración tiene tres fases. La controlada “implica ciclos de treinta a cuarenta repeticiones, en los que se respira profundamente hasta llenar los pulmones para luego soltar el aire”, detalla.



La segunda fase es la de retención de la respiración, en la que, después de la última, en la que se expulsa todo el aire, sin vaciar los pulmones bruscamente, “se controla la respiración hasta sentir un impulso para respirar nuevamente”, añade Colacilli. Esta fase dura de uno a tres minutos.



(Lea: Radiografía del VIH en Colombia: 134 mil personas viven con el virus)



Finalmente, en la última se produce una respiración de recuperación. “Tras un impulso de respiración fuerte, se debe tomar una carga de aire para llenar los pulmones. Allí se mantiene la respiración de quince a veinte segundos y se suelta”, afirma.

El frío estimula el sistema cardiovascular y ayuda a controlar el estrés. “Combinando la exposición al frío con la meditación y la respiración, se logra controlar el sistema nervioso autónomo, el sistema endócrino y el sistema inmunológico, aumentando la desinflamación de las células”, explica el entrenador.



Martín Colacilli diferencia este método de la práctica que llevan a cabo muchos deportistas, que se meten en bañaderas llenas de hielo con agua a baja temperatura, pero que no suman la respiración ni la meditación. “Se sumergen en simultáneo varios atletas, en caso de los deportes de equipo. Y sólo introducen el tren inferior”, describe el profesional. En estos casos el objetivo es acelerar la recuperación para así estar listos para entrenar o para competir al día siguiente. De este modo reducen la fatiga, mejoran el rendimiento y reducen lesiones.



En cuanto a la duración y la temperatura de los baños de agua fría, se indica una inmersión de entre once y quince minutos a una temperatura de entre once y quince grados.



(Más: Fármaco logra frenar al alzhéimer, según ensayo; estudian efectos adversos)

¿Para quién es indicado?

En el caso de los deportistas, el objetivo es acelerar la recuperación para entrenar o competir al día siguiente. FACEBOOK

TWITTER

“A una persona que va a entrenar al gimnasio todos los días, le vendría muy bien. Cuando se termina de entrenar y se está muy cansado y con dolores, para llegar mejor al día siguiente, al fin de la rutina o al fin de la semana, viene bien. En el caso de los deportistas, el objetivo es acelerar la recuperación para entrenar o competir al día siguiente. Si es una persona que al día siguiente no entrena, es someterse a un riesgo y a un estrés que el cuerpo no necesita porque este se recupera solo”, agrega.



Los baños de agua fría están contraindicados en personas con algún problema cardiovascular. “No deben hacerse solo, sin alguien al lado controlando la frecuencia cardíaca y el estado general”, advierte el profesor.



El baño de agua helada con un paso previo por agua caliente es otro método que se llama baño de contraste, que dura veinte minutos. Se arranca en una ducha tibia durante cuatro minutos. Y de ahí se pasa por un minuto a agua helada, adentro de baldes de doscientos litros o de una bañera. El circuito se repite cuatro veces.

Se contrastan así las dos temperaturas con el fin de aumentar la frecuencia cardíaca, lo que estimula la circulación de sangre, oxigenando así los pulmones. “Con el frío se busca una analgesia y vasoconstricción de los músculos y de los vasos y arterias. Con el calor se persigue que ese vaso dilatado vuelva a su posición natural para que la sangre empiece a fluir. De este modo se elimina más rápidamente el ácido láctico y, por ende, la recuperación es mayor. El cambio de temperatura también trae aparejado un cambio de frecuencia cardíaca. Sirve para acelerar la recuperación”, detalla Martín Colacilli.



(También: Cáncer de pulmón: más del 70% de los casos en Colombia se diagnostican tarde)



Se usa sobre todo en deportes de equipo: mientras una o dos personas están en el hielo, otras tantas pueden estar en el calor. Entonces, se arma un circuito en el que siempre va a haber alguien en el hielo y van rotando.



Es importante aclarar que “estas técnicas son realizadas por personas muy entrenadas o atletas que están bajo control médico riguroso. Y no deberían ser realizadas sin control médico y profesional. Evidentemente, debemos prestar atención a cualquier síntoma de hipotermia, si bien con una duración de hasta quince minutos es muy difícil que ocurra, en ese caso, debemos interrumpir inmediatamente el baño de frío”, aclara el entrenador.



Los síntomas a los que hay que estar atentos son somnolencia, debilidad y pérdida de coordinación, piel pálida, confusión, temblor incontrolable, frecuencia cardíaca o respiratoria lentas. Asimismo, se aconseja proteger los genitales y los dedos de pies y manos con prendas de neoprene.