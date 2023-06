La leche materna continúa siendo un gran misterio para la ciencia y es uno de los compuestos más complejos que existen en la naturaleza. Aunque su consumo es esencial para el desarrollo del organismo humano, jamás ha podido ser replicada en laboratorios.



Esta situación supone un gran reto para los sistemas sanitarios del mundo, puesto que solo la mitad de los lactantes se alimentan exclusivamente de este líquido, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La discusión se ha puesto sobre la mesa reiteradas veces, debido a que tanto la carencia de los nutrientes que provee este compuesto como el déficit de alimentos adecuados en los primeros años de un infante, influyen directamente en las reservas de grasa y músculo del cuerpo, retrasando de este modo el crecimiento de un ser humano.



No obstante, el cuadro a nivel global continúa siendo gris. Un informe publicado por la Unicef y la OMS en 2018 sostiene que al menos 78 millones de bebés (tres de cada cinco) no toman leche materna en su primera hora de vida, una situación que aumenta el peligro de que mueran o contraigan una enfermedad. Y lo que es más dramático: la mayoría de estos niños nacen en países de bajos y medianos ingresos.



En Colombia, por ejemplo, solo tres de cada 10 bebés se alimentan con leche materna en los primeros seis meses de vida, el 9 por ciento de los infantes nacen con bajo peso y uno de cada nueve niños sufre de desnutrición crónica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) que midió estos promedios por última vez en 2015.



En consecuencia, como una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, en el país existe una red de bancos de leche humana, ubicados en 12 ciudades estratégicas, que benefician a neonatos hospitalizados en UCI o a niños con criterios clínicos de bajo peso extremo, prematurez, desnutrición, alergias a la proteína de la leche, diarreas recurrentes, entre otras afecciones.

El banco

En Bogotá, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente administra el único Banco de Leche Humana del Distrito, ubicado en el Hospital de Kennedy. Su función es fundamental para que la capital supere los índices en desnutrición crónica que, según la nutricionista y líder de inversión social del Grupo Éxito, Diana Pineda, es un paso necesario para que las cifras nacionales también logren sobreponerse.



“Nuestro banco de leche humana se encarga de proteger, promocionar y apoyar la lactancia materna, así como de realizar el procesamiento, suministro y control de calidad de la leche que se proporciona a los neonatos hospitalizados y que es parte fundamental de su nutrición. De esto depende salvar la vida de muchos niños y garantizar su seguridad alimentaria y nutricional”, explica Viviana Tejera, nutricionista, consejera en lactancia materna y coordinadora del banco de leche humana del Distrito.

En Bogotá, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente administra el único Banco de Leche Humana del Distrito, ubicado en el Hospital de Kennedy. Foto: Secretaria Distrital

El programa ha logrado un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su función ha sido trascendental para asegurar el bienestar de más de 700 niños en los últimos años. Tan solo en los primeros tres meses de este año (2023), el banco ha logrado proveer leche materna a 195 niños, recolectó 160.930 mililitros de leche humana donada e incorporó a 87 mujeres donadoras.



Tejera, que también es líder del subproceso de nutrición de la Subred Sur Occidente, asegura que el panorama del banco de leche en la capital es cada vez más óptimo. El lugar cuenta con un promedio habitual de 40 donadoras, cuya leche ayuda a los neonatos en varios procesos como, por ejemplo, a equilibrar la inmadurez intestinal con la que nacen estos bebés, en su mayoría prematuros, para que empiecen a ganar peso y puedan recuperar más rápido su estado nutricional.

Y es que, luego de muchas investigaciones, se tiene plena conciencia de que la lactancia materna ofrece a los niños el mejor comienzo de vida posible. Por sus valiosas características nutricionales, expertos de todo el mundo han denominado a esta sustancia ‘el alimento de oro’, sumado a que contiene elementos antiinfecciosos que ayudan a limitar posibles enfermedades en los primeros 1.000 días de vida de un recién nacido, así como la promoción de un vínculo más fuerte y una relación más estrecha entre la madre y el menor.



Por este motivo, con el propósito de preservar este vínculo, el banco cuenta con una sala de extracción donde las mamás donantes hacen el proceso de estimulación manual y recolectan la leche en recipientes de vidrio que luego pasan por procesos de calidad, pasteurización y congelamiento en el laboratorio del banco.

Una vez la leche es procesada y pasteurizada, puede conservar sus propiedades hasta por un tiempo de seis meses en congelación. A su vez, es administrada por las auxiliares de enfermería a los bebés prematuros que se encuentran en la UCI del hospital.



Pero incluso existen casos en los que algunos bebés no pueden acceder a la leche materna de sus madres y reciben este compuesto de donadoras. La coordinadora del banco cuenta que existe una ruta domiciliaria de recolección que visita a las mamás inscritas en sus hogares para brindarles procesos de capacitación sobre cómo deben hacer la adecuada extracción y almacenamiento de la leche, que luego es transportada al laboratorio y área de pasteurización.

El banco cuenta que existe una ruta domiciliaria de recolección que visita a las mamás inscritas en sus hogares para brindarles procesos de capacitación. Foto: Secretaria Distrital

Por este, y otros motivos, muchas mujeres se han interesado en apoyar la labor del banco. Este es el caso de Virginia, una madre primeriza de 32 años que vive en Bogotá y que desde hace unos meses dona su leche al banco. “Tenía sobreproducción de leche y mi bebé no la consumía toda. Cuando supe que era posible donarla para otros niños y ayudar a su supervivencia me pareció una buena idea. Creo que de alguna manera es como retribuir a la sociedad un poco lo que las cosas buenas que nos da”, dijo.



Para esta mujer cartagenera el proceso ha sido sencillo y amable. Cuenta que para poder ingresar al programa, el banco le solicitó los últimos exámenes de tercer semestre de gestación que garantizaban su buen estado de salud. Desde entonces, una ruta pasa recogiendo la leche que ella congela en su nevera y que ayuda a salvar la vida de muchos niños.

"Para evitar el desplazamiento de las donantes, la recolección de la leche se realiza a domicilio a través de dos y cuatro rutas programadas, semanalmente, que visitan a las madres donantes vinculadas al programa”, relata Tejera, quien también explica que luego de ser recogida, esta leche inicia un proceso de valoración de color, olor y limpieza de impurezas. Justo después se reenvasa en contenedores esterilizados, se inicia el proceso de pasteurización y luego se realiza una evaluación nutricional antes de ser suministrada a los niños.



Si bien el programa ha enfrentado algunos desafíos, en general siempre ha logrado su objetivo con éxito. Es más, hace algunos meses el hospital inauguró un nuevo complejo arquitectónico, con acabados específicos, para que el banco pueda operar con mayor eficacia.

Leche y desarrollo

Promover la lactancia materna e implementar programas de complementación alimentaria enfocados a las mujeres gestantes y lactantes es una de las alternativas más viables para combatir la desnutrición crónica infantil.



Henrietta H. Fore, que para 2018 fue directora ejecutiva de la Unicef, enfatizaba en que cada año, millones de recién nacidos pierden los beneficios de la lactancia materna temprana y las razones, demasiado frecuentes, son cosas que los sistemas sanitarios pueden cambiar. “Las madres simplemente no reciben ayuda suficiente para amamantar en esos minutos cruciales posteriores al nacimiento, ni siquiera por parte del personal médico de los centros de salud”, dijo.



Ante este panorama, existe una preocupación añadida: la desnutrición crónica infantil impide que el menor aproveche su potencial, pues sus capacidades tendrán un marcado rezago respecto a quienes no la padecen.



Para ilustrar este problema de salud pública, un estudio realizado por la Universidad de Pelotas, en Brasil, determinó que los niños que presentaron retraso en talla en los primeros años de vida tuvieron un coeficiente intelectual 14,6 puntos menos en su vida adulta y reciben 54 por ciento menos de salario con respecto a quienes no sufrieron desnutrición crónica.

“Esto no quiere decir que un niño que no reciba leche materna no puede ser suficientemente inteligente. Es posible, en la medida en que se suplan, las carencias con una buena alimentación complementaria y con un ambiente psico-afectivo suficiente que todo su desarrollo sea óptimo. Sin embargo, algo mágico sucede con aquellos que tienen la oportunidad de acceder a este alimento perfecto”, explica el pediatra Álvaro Duarte, quien hizo parte de la instalación de uno de los bancos de leche en el país hace unos años.



Para el experto asesor en lactancia materna, es clave que se tome en serio este proceso como una salida para derrotar la desnutrición, y cita el ejemplo de Noruega, un país en donde la lactancia es parte importante de la economía, pues también entra en los cálculos del producto interno bruto.



Según Duarte, un niño que fue alimentado en sus primeros años con leche materna tiene menos posibilidades de tener diabetes y obesidad cuando sea grande, por lo que la familia, la sociedad y el mismo Estado pueden gastar menos dinero en medicamentos y hospitalizaciones.

