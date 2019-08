No hay riesgo alguno en el consumo de banano

Conocida la alerta del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre la presencia del hongo Fusarium R4T en plantaciones de banano en La Guajira, médicos infectólogos aclararon que dicho microorganismo no genera riesgo alguno para la salud de los consumidores de esta fruta.

En concreto, Carlos Álvarez, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, explicó que este hongo no es un patógeno humano, es decir, su contacto con el organismo no produce consecuencias.



En todo caso, el ICA aclaró que los frutos no son portadores del hongo porque “solo afecta las raíces y el tallo de las plantas, llevándolos al marchitamiento y muerte de las mismas”.

Un fruto vital

El banano es importante para la dieta colombiana no solo porque es de fácil acceso, sino porque aporta minerales y vitaminas claves para el cuerpo.



La nutricionista Nohora Bayona indica que esta fruta aporta minerales como el magnesio, potasio, ácido fólico, sustancias astringentes, además de fibra y vitaminas antioxidantes (A, C y E).



Se sabe que el potasio en específico es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. También interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula y evita los calambres musculares.



Un banano promedio de 125 gramos de peso contiene 450 miligramos de potasio y la ingesta diaria recomendad de ese mineral es de 3.500 mg. Un déficit crónico de potasio puede derivar en palpitación irregular del corazón, dolor de estómago, nausea y diarrea.

UNIDAD DE SALUD

