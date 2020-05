Indisciplina social y falta de control, los dos enemigos a vencer

Después de superar los 10.000 casos confirmados de coronavirus y en el momento en que finaliza otra prolongación de la cuarentena general, los análisis crudos de los datos dejan entrever que, si bien el ritmo de crecimiento de los contagios ha permitido la preparación del sistema hospitalario y flexibilizar el aislamiento, hay puntos que se deben tener en cuenta.

Para empezar, el análisis de la curva elaborada sobre promedios móviles de casos nuevos por fecha de diagnóstico, elaborado por EL TIEMPO, demuestra que los anuncios de flexibilización del aislamiento coinciden con un aumento de la pendiente de los enfermos, lo que indicaría, entre otras cosas, quiebres en la disciplina para mantener la cuarentena y una merma en el rigor de las medidas para controlar la pandemia.



Es el caso, por ejemplo, del aumento de diagnósticos que se hace visible en los cuatro días festivos de la Semana Santa, cuando estaba activa la cuarentena general, lo que demuestra indisciplina por parte de algunos sectores de la población.



Este fenómeno también se evidencia en los días recientes, cuando, incluso sin haber estado vigente la reactivación de algunos sectores económicos, la curva empezó a subir desde el 27 de abril. Es como si, a juicio de algunos expertos, el solo anuncio fuera un banderazo para que la gente saliera a las calles, en contravía de las medidas.



Otros datos del análisis dejan ver que del 21 al 26 de abril, los casos nuevos diarios comenzaron a superar los 200, y del 27 de abril al 1.º de mayo no bajaron de 300, un aumento que, tal como se ha señalado, también obedece al incremento de pruebas en algunas ciudades.



Y, en el mismo sentido, se nota en las gráficas de la evolución de la pandemia un frenazo en el incremento de casos entre el 19 y el 24 de marzo, relacionado de manera directa con la puesta en marcha del aislami

Duplicación de casos

Un indicador importante a la hora de tomar decisiones es el tiempo que tardan los casos confirmados en duplicarse. Al revisar los números se demuestra que entre el 14 y el 26 de marzo esto se presentaba cada tres días, e incluso, desde el 23 llegó a alcanzar los 2,22 días.



Sin embargo, este crecimiento se hizo más lento después, a tal punto que la duplicación llegó a 6 días entre el 1.º y el 6 de abril. Por efectos de la cuarentena, este indicador se alargó luego a 13 días. Y, desde el 14 hasta el 30 de abril, aumentó a 16 días.



Esto muestra que este elemento no puede volverse a contraer, de ahí que es muy importante mantenerlo dentro de un contexto epidemiológico.

Ancianos víctimas

Otro punto de análisis para hablar de disciplina y rigor en la cuarentena es el impacto del nuevo coronavirus sobre las poblaciones mayores, en razón a que los de más de 70 años fueron los primeros en confinarse de manera obligatoria. Pero al observar las estadísticas, queda claro que el grupo de edad que proporcionalmente presenta más casos es el de los mayores de 80, seguido del de 20 a 39.



Sin embargo, mientras que en los menores muere uno por cada 200 afectados, en el grupo de la población adulta mayor fallecen tres por cada 10 infectados. Todo esto con el agravante de que mientras el promedio nacional de letalidad se encuentra en el 4,32 por ciento, en los de más de 70 alcanza el 22,74 por ciento y en los mayores de 80 años, un preocupante 32,26 %.



Este dato es sensiblemente significativo porque, a pesar de las normas y de los llamados a cuidar a esta población, no hay rigor desde el ámbito familiar y social para protegerlos, explica la salubrista Elizabeth Beltrán. “No se puede pensar que todos fueron infectados en sus casas”, indica.

Asimetrías

Aunque los promedios nacionales muestran que el 64,8 por ciento de los casos se encuentran en la casa, a hospitalización general han llegado el 5,5 por ciento y a unidades de cuidados intensivos, el 1,3 por ciento, y el 24,1 por ciento, además, se han recuperado, lo cierto es que una mirada rápida evidencia diferencias preocupantes en algunas regiones.



Por ejemplo, al revisar el impacto de la pandemia en una relación por 100.000 habitantes, Amazonas encabeza la lista con 544,17 casos, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 19,95. El Meta está de segundo, con 78,52 en esta tasa; Bogotá tiene 49,38; Valle del Cauca, 27,87 y Risaralda, 22,8.



Para Pedro Cifuentes, experto en sistemas de salud, con estos datos se infiere claramente que hay lugares en los que simplemente no se respeta la cuarentena. De hecho, si estas cifras se llevan a municipios, las diferencias son mayores, como puede ocurrir con Tumaco, Leticia y algunos pueblos de la Costa. “Las autoridades han sido laxas en el control”, remata.



Es importante anotar que el aumento de los casos reportados en los últimos días (595 el viernes, 497 el jueves y 346 el miércoles) coincide con el incremento en la aplicación de pruebas en ciudades como Bogotá, Cali y Villavicencio, una condición que se espera ocurra para el resto del país, sobre todo, con la focalización de grupos de riesgo como lo ha anunciado el viceministro de Salud, Luis Moscoso.



Sin embargo, también es clave aclarar que los reportes de casos que se dan cada día no corresponden con exactitud a diagnósticos hechos ese día. Como se aprecia en la infografía que desglosa el reporte del 8 de mayo, allí se incluyen resultados de pruebas tomadas incluso desde el 25 de marzo. O, en otras palabras, hay serios rezagos en las lecturas, que es urgente corregir.



Por eso, antes de una nueva flexibilización, Carlos Mario Pulido, médico de urgencias y experto en administración, llama la atención en que en los últimos días se aprecia un preocupante flujo de pacientes con síntomas respiratorios a estas áreas, principalmente en personas mayores. “De no fortalecerse la vigilancia y el control para aplicar las medidas sanitarias y mantener el confinamiento en grupos de riesgo, las cifras pueden crecer”, reitera.

