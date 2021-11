Buen balance en el primer día de la exigencia del carné de vacunación

“Llegué a un restaurante de la 'zona G' en Bogotá y a pesar de tener una reserva confirmada, al llegar al sitio, y antes de asignarnos la mesa, la persona que nos recibió nos preguntó de manera gentil que si estábamos vacunados, le respondimos que sí, sin embargo, nos insistió que le mostráramos el carné bien fuera digital o el impreso, lo que consideró como un requisito para el ingreso".



"Por supuesto, mostramos el aplicativo digital pero curiosamente me llamó la atención porque solo aparece una de las dosis aplicadas a pesar de haber recibido el esquema completo, ante eso presenté el carné de papel y le reafirmé que había recibido las dos dosis".



"Pudimos ingresar y constatar que a los demás clientes les hacían la misma exigencia, no observamos que devolvieran a alguien en razón a que al parecer todos cumplían con la norma. Uno de los meseros nos comentó que al momento de ratificar las reservas por teléfono, se les advierte a las personas que tienen que llegar con el esquema de vacunación”.



De esta forma un ciudadano cuenta su experiencia en el primer día de exigencia del carné de vacunación en la ciudad de Bogotá.



De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los sitios de comercio y bares en la capital cumplieron este martes con esta norma.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no hubo reportes de establecimientos comerciales cerrados y hubo un buen balance de la jornada.



“Nos fue bien (...) Estamos empezando a hacer el acompañamiento para que los lugares pidan el certificado de vacunación en físico y para que las personas descarguen el digital”, manifestó.

La mayoría de los sitios de comercio y bares en la capital cumplieron con la norma. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En este sentido, Fenalco dejó claro que sus afiliados acataron su papel, aunque recordó que dicho gremio no compartió desde un comienzo que se le deje a los establecimientos la responsabilidad de exigir el carné.



Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, insistió en que se debe exigir el carné de vacunación en todos los eventos culturales y deportivos masivos, comercios, bares y discotecas que decidan funcionar con el cien por ciento de sus aforos.



“Nuestro interés es que la gente asista a estos eventos, pero vacunados”, dijo.



El funcionario también señaló que si bien las autoridades de Policía y la Secretaría de Gobierno podrán imponer sanciones a quienes la incumplan, la idea es que nadie sea sancionado. Gómez además recalcó que esto no impide que se sigan aplicando con rigor las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el uso permanente del tapabocas y una buena ventilación



La jornada en las principales ciudades del país transcurrió sin mayores inconvenientes. Sin embargo, más de una persona se tuvo que devolver a su casa sin poder ingresar a los establecimientos, pues desconocían que desde este martes se exigiera el carné de vacunación.



El evento más importante, y masivo, con el que comenzó esta medida fue en Barranquilla con el partido entre Colombia y Paraguay. Para ingresar al Metropolitano era necesario tener las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, en el caso de los mayores de edad, y los menores debían tener mínimo una. Y aunque hace varias semanas se había informado de la exigencia, para quienes no se habían vacunado se habilitaron varios puntos para que accedieran a la inmunización.



En las otras capitales, donde había expectativa por lo que significa económicamente el partido, los gremios se mostraron optimistas con la medida, pero también expresaron preocupación. El presidente de Asobares en Cali, Manuel Pineda, señaló que la exigencia del carné es positiva e indicó que en la capital del Valle del Cauca irá con una fuerte campaña de socialización y estímulos para que quienes ingresen a esos negocios obtengan descuentos.

