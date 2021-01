Covid: con un promedio diario de 156, el país suma 50.000 muertes

Colombia superó el jueves las 50.000 muertes por covid-19, desde que el 26 de marzo del año pasado se registrara oficialmente el primer deceso en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con los datos acumulados en 321 días de pandemia, se totalizan 50.187 fallecimientos y 1.972.345 casos confirmados, que representan una tasa de letalidad de 2.55 por ciento y una afectación del 0.0981 por ciento de toda la población, con algunas diferencias regionales que muestran la dinámica asimétrica de la pandemia, en el territorio nacional.

Una revisión por regiones muestra que el 23,3 por ciento de los fallecimientos han ocurrido en Bogotá, el 15.5 por ciento en el Valle del Cauca, el 11,1 por ciento en Antioquia, seguidos de Atlántico con el 7,4 por ciento, Santander con el 5,5 y Norte de Santander con el 4,8.



Al revisar las tasas de letalidad por regiones, demuestra que Córdoba con 31.000 casos confirmados y 1.700 fallecimientos registra 5,4 por ciento, lo que duplica el promedio nacional (2,55 por ciento), lo mismo que Norte de Santander con 5,1 por ciento y un poco menos Magdalena con el 4,1 por ciento.



Al revisar las edades de los fallecidos, se encuentra una asimetría marcada entre los grupos etarios que concentran la mayor cantidad de casos confirmados (que por lo general son los más jóvenes), al punto que el 84 por ciento de los infectados se encuentran por debajo de los 59 años, mientras que la proporción de fallecidos se invierte después de esta edad, para registrarse en estos grupos ( por encima de los 60 años), 3 de cada 4 muertos causados por covid-19.

No hay que dejar de lado que del total de fallecimientos en el país, el 63,8 por ciento han sido hombres y el 36,2 por ciento mujeres, en una relación que se ha mantenido desde el comienzo de 3 a 2, con mayor afectación masculina.



Al revisar la evolución de los muertos en el país, vale la pena anotar que los primeros 1.000 decesos ocasionados por la pandemia, tardaron 3 meses en para completarse (marzo-junio), sin embargo, al 31 de julio el país ya había superado los 10.000 fallecidos y el 1º de septiembre, ya se habían superado los 20.000 y para el 24 de octubre ya eran 30.000, desde entonces la cifra ha crecido rápidamente hasta completarse ayer el registro de 50.187.



Frente a este panorama, Luis Jorge Hernández, doctor en epidemiología y profesor de la Universidad de los Andes, no duda en calificarlo como un desastre social y de salud pública en Colombia, que ya en junio del 2020 con 7.000 fallecidos, hizo que la Corte Constitucional lo calificara como una tragedia humanitaria, sin embargo, dice que la situación hubiera podido ser peor, “si no se hubiera actuado como lo hicieron la ciudadanía y las instituciones”.

No sobra anotar que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud le proyectaron a la Corte Constitucional a mediados del año pasado, 45.000 decesos derivados de la pandemia, que valga decir se alcanzaron casi con exactitud.

Por su parte el Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, dice que 50.000 fallecidos no es un número frío, porque se traduce en dolor de familias desmembradas, de hijos sin nietos ni padres ni abuelos, hermanos y amigos.



“ Estamos en una encrucijada, porque los casos se siguen acelerando, ante unas perspectivas inciertas de vacunación y en donde solo las medidas draconianas de confinamiento, toques de queda y restricciones, son las opciones para proteger el frágil sistema hospitalario” , dice Pérez, quien agrega que estas cifras de muertes en este proceso también ha dejado en evidencia el coraje de muchas personas y las debilidades y soberbias de otras, lamentablemente.

Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador para Colombia de estudios covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, dice que 50.000 muertos en el país es una cifra que nadie se esperaba, pero a pesar de ser un número grande, está por debajo, en relación con la población general, que las que muestran países con mejores capacidades de atención.

En ese sentido, Álvarez hace referencia a las muertes por millón de habitantes que para el país es de 973, muy inferiores a las que evidencian por ejemplo Bélgica con 1.771, Italia con 1.394,Reino Unido con 1.389, Estados Unidos con 1.261 y en la región también inferiores a las de Perú, que tienen 1.179 muertes por millón de habitantes, México con 1.113 y Brasil con 1.004.



Álvarez agrega, que dada la dinámica de la pandemia, desafortunadamente este número va a crecer en el país, mientras llegan las vacunas y otras medidas para contenerlo.



Vacunación disminuirá mortalidad

Julián Fernández Niño, director de epidemiología y demografía del ministerio de Salud, dice que el nuevo pico de la pandemia en varias ciudades del país ha tenido una mayor incidencia en los adultos mayores que la observada anteriormente, lo que condiciona una condición mayor de hospitalizaciones y fallecimientos en estas personas, que tal vez estuvieron más expuestas en reuniones intergeneracionales en el mes de diciembre.



Fernández insiste en que como lo proyectaban los modelos matemáticos del observatorio nacional de salud, estas cifras, sin duda referencian desenlaces negativos en estos grupos de edad, lo que refuerza lo dispuesto en el Plan Nacional de Vacunación, que incluyen en las primeras dos etapas a los mayores de 60 años.



“La inclusión por la variable edad por si sola genera equidad, pero además redundará en una reducción significativa de la mortalidad que fue desde el principio uno de los objetivos de la respuesta contra la pandemia y que se proyecta en el Plan Nacional de Vacunación”, remata Fernández.



UNIDAD DE SALUD Y UNIDAD DE DATOS

