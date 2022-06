En las últimas décadas se ha satanizado el consumo de azúcares en cualquier tipo de dieta. Sin embargo, los expertos aseguran que el truco es reducirlos poco a poco.



Aunque algunos intentan hacer un seguimiento de todo lo que consumen, la realidad es que solo es necesario revisar las etiquetas de los productos que ingerimos. Esto para evitar grandes porciones de aditivos no deseados.



Los azúcares naturales como los que se encuentran en las frutas y lácteos no suponen un problema para el organismo. Lo malo es cuando sobrepasamos el uso de añadidos, es decir, las sustancias procesadas y el azúcar blanco.



La cantidad exacta de cuánto debe ser consumido al día depende de las necesidades fisiológicas de cada persona. Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Corazón, dice que los hombres no deben ingerir más de nueve cucharadas de azúcar añadido al día. Es decir, unos 36 gramos.



Para las mujeres, la cifra límite debería ser de seis cucharadas y 25 gramos o 100 calorías. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud contradice estos números y asegura que un adulto no debería superar los 50 gramos de azúcares al día.



Al revisar las etiquetas de algunos de los alimentos que más consumimos, nos podemos dar cuenta que la mayoría superan con creces las porciones recomendadas por los médicos. Solo una lata de gaseosa Pepsi, tiene 41 gramos de azúcar añadido. El paquete clásico de cuatro galletas Oreo trae 21 gramos de azúcar.



¿Cómo reducir su consumo?

El consejo de los doctores es ser más conscientes sobre el uso de este aditivo. Eliminarlo del todo puede ocasionar que las personas tengan más ganas de consumirlo. Lo mejor es leer las etiquetas y evitar los productos que claramente tengan un alto nivel de este.



Por ejemplo, reducir el consumo de gaseosas y cambiarlas por agua u otras bebidas sin demasiados añadidos. De igual manera, dejar de usar productos de supermercado y mejor cocinar todo en casa para manejar individualmente las cantidades.



Al revisar las etiquetas prestar atención a los edulcorantes. Estos azúcares presentados como bajos en calorías son recibidos por el cuerpo de la misma manera. Algunos de estos son la sacarosa, fructosa, dextrosa, maltodextrina, jarabe de maíz o sirope de agave.

