Esta es la especia que puede ayudarle a proteger su memoria: seguro la tiene en casa

Muchas personas en varios países utilizan el azafrán como una de las especies para condimentar sus platos como guisos, paellas y sopas.



Esta hierba no de las que sea cultivado desde tiempos remotos en la humanidad y ha sido utilizada en diferentes culturas y civilizaciones.



De acuerdo con el portal ‘Chubutline’, esta flor viene de los estigmas de la flor de Crocus sativus, la cual puede llegar hasta unos 15 cm de altura.



Su flor es lila, sin embargo, se destaca el color rojo de sus estigmas y el amarillo de sus estambres, asimismo se cultiva principalmente en Asia menor y en muchas culturas es conocida como la flor de la salud.



El trabajo para la recolección de esta especie es totalmente manual, por lo que la convierten en uno de los condimentos más cotizados y caros del mercado.

Entre sus componentes se encuentran la picrocrocina, el safranal y el crocin, los cuales son los responsables de su sabor amargo, aroma intenso y su color amarillo.



Recientemente, se investigó esta especie y lo que esta y su extracto podrían causar en el organismo.



Según un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, entre los efectos que tendría el extracto de azafrán están en ciertas enfermedades y afectaciones en el cuerpo humano, como el caso de Alzheimer, que ocasiona daños en la memoria.



El estudio reporta que durante 16 semanas se administraron dos dosis diarias de 15 mg de este extracto, que en otros pacientes se ha utilizado para la depresión.



Los resultados que arrojó el estudio fueron mejoras significativas en las funciones cognitivas y los investigadores concluyeron que por lo menos en un corto plazo, esta especia podría ser segura para tratar esta enfermedad en sus fases leves que provocan la pérdida de la memoria.



No obstante, es necesario que se realicen más estudios para llegar a conclusiones más sólidas para seguir utilizando esta especia para el cuidado de la memoria.

¿Cómo utilizar el azafrán en la cocina e infusiones?

De acuerdo con el portal ‘Bon Viveur’, existen múltiples recetas en las cuales el azafrán es el protagonista.



Entre los platos a los que se les puede agregar esta especia están los arroces como el de pollo, la paella tradicional y la sopa de pescado.



Por otra parte, para preparar una infusión de azafrán, únicamente debe conseguir las hebras de azafrán.



Luego, hervir una taza grande de agua y agregar la cantidad deseada de azafrán. Se recomienda que esta sea de la cantidad de una cucharadita de café.



Deje reposar la mezcla, cuélela y disfrute. Si quiere agregarle más sabor puede optar por añadir miel o edulcorante o también lo puede disfrutar como un té frío.

