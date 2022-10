Una de las tendencias actuales para perder peso, mantenerlo en un nivel adecuado o controlar la glucosa en la sangre es el ayuno intermitente. Como ha sucedido desde hace décadas con las dietas milagrosas y su difusión por influenciadores de la nutrición, esta opción ha cobrado fuerza en los últimos años por sus múltiples beneficios para el organismo.



El ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas al día, presumiblemente a solo tres, haciendo así un ayuno de entre 8 a 10 horas. Algunas personas incluso pueden llegar a practicarlo hasta 12, o incluso 18 horas.



Durante ese tiempo, los niveles de glucosa de la sangre descienden progresivamente. Esto obliga al cuerpo a movilizar grasa desde el tejido adiposo para reservar parte de esa glucosa.



Además, logra activar procesos metabólicos que aseguran el mantenimiento de los niveles sanguíneos de este monosacárido, usando las reservas del organismo y obligando a su generación. Por este motivo, expertos argumentan que funciona para perder peso debido a que se está forzando al cuerpo a movilizar y emplear las grasas del tejido adiposo.



Más allá de la pérdida de peso, el ayuno intermitente podrían formar parte de los tratamientos contra el cáncer, según lo anunció Valter Longo del Institute of Molecular Oncology en Italia durante el congreso internacional sobre dieta y cáncer que se celebró en el CNIO en colaboración con la Fundación La Caixa.



"Llevamos años estudiando estrategias que imitan el ayuno para combatir el cáncer, con buenos resultados; pasamos ahora a la fase en que los oncólogos empiezan a considerar su uso combinado con las terapias estándar. Lo interesante es que parece funcionar con cánceres muy diferentes y en combinación con terapias distintas. Así que es un abordaje muy prometedor", explicó el experto.



Los especialistas han explicado que las células tumorales no saben parar su ciclo y están continuamente funcionando. Las células sanas, en cambio, si tienen un corte de energía interrumpen automáticamente todos los procesos de división. Como la quimioterapia se dirige sobre todo a las células que sí están proliferando, si se administra cuando el paciente está en ayunas su toxicidad afectará sobre todo a las células tumorales, y se puede incluso aumentar la dosis.



En consecuencia, según estos investigadores, "para la mayor parte de la población, los hábitos de vida como la nutrición pesan en general más que los factores genéticos, al menos en las sociedades modernas. Hoy está claro que los hábitos de nutrición están detrás de muchos de los tipos tumorales más frecuentes, sobre todo los gastrointestinales y los de mama o próstata, dependiente de las hormonas".





