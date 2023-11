Ayuno de agua: ¿cuáles son los pro y contras para la salud?

Algunas personas en su afán de conseguir el peso ideal se exponen a todo tipo de dietas, entre las cuales se encuentra una denominada 'el ayuno de agua'.



Esta consiste en la que una persona deja de consumir alimentos sólidos y se limita únicamente a tomar agua durante un tiempo específico, que por lo general puede ser entre 24 a 72 horas.



Aunque este ayuno puede tener algunos efectos positivos en la salud, estudios han demostrado también algunas dificultades que puede presentar la persona que realice este tipo de ayuno.

De acuerdo con el investigador Marcos Ezpeleta, de la Universidad de Oxford, el ayuno prolongado durante cinco o 20 días puede producir un aumento de cetonas circulantes y una pérdida de peso del dos al 10 por ciento, sin embargo, también puede existir una excesiva pérdida de masa magra lo que significa la degradación de proteínas musculares, afectando de esta forma al sistema muscular en general.



Asimismo, encontraron que a pesar de que se crea que el reducir en la alimentación, puede disminuir los niveles de colesterol, triglicéridos y la presión arterial alta, no se vio un gran cambio en esto en quienes participaron de un estudio, sino que estos se mantuvieron y no tuvieron cambios significativos.



Además, a pesar de que las personas que observen con el 'ayuno de agua', una disminución en el colesterol y el azúcar en la sangre, lo recuperarán cuando vuelvan a ingerir alimentos como normalmente lo hacen.



Si bien, en el ayuno el cuerpo utiliza la reservas de grasa para producir energía, a largo plazo los músculos empezarán a verse afectados.

Por otro lado, desde el centro médico de Boston, se ha registrado que quienes realizan un ayuno de agua prolongado pueden tener otro tipo de efectos negativos en el cuerpo como mareos, debilidad, dolor de cabeza, insomnio, fatiga y dificultad para concentrarse.



Tenga en cuenta que el cuerpo necesita todos los grupos de alimentos como vegetales, frutas, y carbohidratos para tener un adecuado funcionamiento, por lo que ciertas dietas que eliminan algún grupo de estos de manera tajante pueden traer consecuencias en su salud.



Por lo tanto, cualquier persona que desea modificar su dieta e iniciar cualquier tipo de ayuno, lo adecuado es que antes de hacerlo consulte con un médico o nutricionista.

Cinco consejos para sanar su metabolismo

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

