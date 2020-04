La historia de Juan, un niño con parálisis cerebral que requiere ayuda

Juan Camilo Gómez tiene seis años, pesa 10 kilos y mide 93 centímetro. A los 21 meses de nacido tuvo un accidente casero por semi-ahogamiento y la falta de oxígeno provocó que ahora tenga parálisis cerebral.

Vive con su mamá y su papá en Algeciras, Huila, un pueblo cerca a Neiva. Su padre es agricultor y su mamá es ama de casa. Ella tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse a sus cuidados.



En el pueblo donde vive Juan no hay muchas oportunidades, y muchas veces los recursos no son suficientes, pero sus padres luchan día a día para poder ayudarlo a mejorar.

Sin embargo, durante la pandemia los niños no pueden salir a tener atención médica por los riesgos altos que hay para ellos. Su familia prefiere quedarse en casa para no arriesgarse.



La fundación Kit Smile, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y adultos en situación de discapacidad de bajos recursos por medio de programas que involucren apoyo psicosocial, capacitaciones sobre inclusión, generación de ingresos y acceso a elementos innovadores que contribuyan a su rehabilitación impactando positivamente su vida y su entorno, está buscando recursos para ayudar a Juan y a todos los niños que no tienen recursos para rehabilitarse, alimentarse o

posibilidades de divertirse.



""Este kit lo necesitamos primero que todo para una mejor calidad de vida tanto como para mi como para mi hijo, porque tras de que la EPS no genera la colaboración con la silla todo el tiempo nos toca tenerlo en brazos y por esa razón necesitamos el kit para que el mejore y tenga mejor control cefálico" aseguró su madre.



En Colombia hay alrededor de 300 mil niños con parálisis cerebral de los cuales el 70% son de bajos recursos.

Las personas que quieran ayudar a Juan pueden hacer su donación haciendo clic aquí

EL TIEMPO