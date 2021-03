Se asoma el fantasma del tercer pico de la pandemia en Colombia

Frente al aumento de los casos de covid-19, sobre todo en algunas regiones del país, y con la cercanía de la Semana Santa, las autoridades de salud alertan sobre la posibilidad de que aparezca un tercer pico de la pandemia en el país.

En concreto, en las últimas semanas se ha visto un aumento en la mortalidad en los departamentos como Atlántico, Magdalena y Córdoba y asimismo un incremento en los fallecimientos diarios por fecha de reporte y de ocurrencia.



El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, manifestó, además, que se ha encontrado una mayor positividad en las pruebas y un leve incremento en la ocupación general de UCI, por lo que insiste en el llamado general para que no se relajen las medidas y que no se hagan reuniones ni viajes que no sean absolutamente necesarios “para evitar que volvamos a ver el inicio de una nueva curva de contagio”, como ya pasó entre julio y agosto y diciembre y enero pasados.



El funcionario insiste en que a pesar de los avances del Plan Nacional de Vacunación, que ya ha llegado a más de 1.000 municipios y ha inmunizado a más de un millón de personas, este proceso aun no es suficiente para controlar la pandemia y sí puede crear una sensación de falsa seguridad.



Aunque no hay una fecha exacta para hablar de tercer pico, lo importante en este momento, tal como han ratificado las autoridades de salud, es prevenir. Y esto es una situación que depende de todos, tal como han indicado las autoridades.



Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Cartera, reiteró que lo principal es evitar las afluencias de personas e indicó que para eso “hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con el episcopado de la Iglesia Católica, pero también con otras denominaciones cristianas de otras iglesias, para llegar a acuerdos. No procesiones, no eventos que generen aglomeraciones, ir a culto, ojalá virtual, y asistir a las iglesias con todos los protocolos de bioseguridad”.



Ruiz sostiene que la Semana Santa, más allá del control en las actividades religiosas, trae consigo otro reto similar para las actividades turísticas que, si bien no han representado un factor de contagio importante, no se deben relajar las medidas de autocuidado.



En ese sentido, recomendó a los ciudadanos no alojarse en la casa de los familiares. “Busquemos un hotel, en los hoteles hay bioseguridad, hay normas, cuando uno llega a la casa de un familiar baja la guardia, no se usan tapabocas y las personas que llegan pueden traer la probabilidad de contagio y terminar afectando a nuestros adultos mayores que los estamos cuidando, que los estamos vacunando”, expresó.

