¿Por qué siguen reportándose de a 300 muertes por covid-19 en el país?

A punto de completar 20.000 muertes oficiales por covid-19 tras 167 días desde la primera el 16 de marzo, con una tasa de letalidad de 3,19 por ciento y una afectación de 0,0384 por ciento de la población, existen inquietudes sobre estas estadísticas de decesos en momentos en que el país está a punto de terminar su cuarentena general.

Lectores de este diario e incluso algunos profesionales de la salud se han cuestionado sobre por qué ayer, por ejemplo, se reportaron 300 muertes y el 23 de agosto 400; esto porque para algunos son cifras que van en contra de la reapertura.



Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Salud, el reporte diario de las muertes “no significa que dichas defunciones ocurrieron ese día”.



De hecho, basados en los datos reportados ayer se tiene que de los 300 fallecidos solo 20 correspondían a la jornada, 280 pertenecían a días anteriores e incluso aparecía una muerte ocurrida el 1 de julio, casi dos meses atrás.



De los 297 decesos reportados el sábado, 278 correspondían a días anteriores, dejando solo 19 como los ocurridos por covid-19 ese día.



Lo cierto es que según los datos del Sivigila hasta el momento el día en el que más muertes han ocurrido realmente fue el 30 de julio, con 368 fallecimientos hasta ahora. En esa jornada las autoridades reportaron 356 de días anteriores.



Por lo general, agrega la cartera, cada reporte diario alcanza a incluir una pequeña cantidad de muertes que corresponde al día anterior, una mayor cantidad de dos días atrás y proporciones más pequeñas de semanas previas.



Para explicar esto, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS) indica que los registros de muerte toman un tiempo importante, de forma distinta al de los nacimientos que se registran de un día para otro.



Según Ospina la aclaración de las muertes por todas las causas se demora tres meses en promedio, un proceso que es normal en las estadísticas vitales nacionales. E insiste que con la covid-19 no es la excepción, aunque en la pandemia las aclaraciones han sido más rápidas.



La mayoría de las muertes por covid-19 que cargan las entidades territoriales al Sivigila y al Ruaf (sistemas de registro) está llegando más o menos al día siguiente, pero existen diferencias entre las entidades territoriales porque hay algunos departamentos con rezagos importantes, explica Ospina.



Ospina agrega que cuando las cifras llegan a las bases de datos centrales más o menos la mitad son de los 10 días anteriores y el resto corresponde a fechas mucho más atrás por muertes que han tenido que aclararse una a una.



“Siempre hay un pequeño rezago de muertes que requieren más tiempo de aclaración, con autopsias verbales y otros análisis, pero esa es la dinámica de las muertes en la pandemia y Colombia no es la excepción”, remata Ospina, quien no obstante destaca que este proceso lo hace el país proceso de manera permanente y no deja acumular.



El Ministerio de Salud aclara que debido a los rezagos en el reporte los expertos y las autoridades sanitarias son cautas al sacar conclusiones a partir de datos de las últimas semanas en este indicador. “De ahí para atrás los datos ya están consolidados y permiten tomar decisiones”, dijo una fuente de la cartera.



En todo caso, al observar los datos de Sivigila de fallecidos según fecha de defunción puede afirmarse que hay un claro descenso de la mortalidad durante las dos primeras de agosto y es probable que la tendencia se haya mantenido hasta el fin de mes. “Y de la responsabilidad de los ciudadanos depende que dicha tendencia continúe”, dice Julián Fernández, director de epidemiología del Ministerio.



Dicho descenso se presenta desde el 8 de agosto, cuando se registraron oficialmente 361 decesos. De ahí en adelante el día con más muertes es el 19 de agosto con 310 hasta ahora.



