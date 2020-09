‘No se puede confirmar caso de reinfección por Sars-CoV-2 en Colombia’

Este lunes trascendió el supuesto caso de un hombre en Bolívar que habría dado positivo a una prueba de coronavirus dos meses después de haber sido declarado como recuperado por un resultado negativo. Con base en estos datos, el médico tratante sugirió que se podría tratar del primer caso confirmado de reinfección en Colombia.

Sin embargo, según el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de estudios de covid-19 en Colombia para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la única manera de llegar a esta conclusión es demostrando que las dos infecciones fueron causadas por dos virus con genéticas distintas.



O en otras palabras, Álvarez explica que el material genético de la primera y la segunda prueba molecular PCR sea distinto.



Álvarez agrega que el caso requiere revisarse porque algunos estudios han demostrado que restos de un virus pueden permanecer por varios meses y tener variaciones frente al rastreo por laboratorio. Esto sin contar que las pruebas están sujetas a falsos negativos o positivos que son necesarios descartar antes de llamar estos casos como reinfecciones.



En cualquier caso, el infectólogo Álvarez dice que este caso debe ser estudiado a profundidad y con rigor científico.



Por su parte, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS) ratifica lo expresado por Álvarez en el sentido que sin genotipificación de los virus que comprueben que son de linajes distintos no se pueden hacer estas afirmaciones.



Ospina explica que puede tratarse “simplemente de hebras que quedan y siguen marcando positivo”.

Reinfecciones documentadas

Hasta el momento la evidencia científica ha logrado documentar casos de reinfecciones en pacientes en Hong Kong, Holanda y Bélgica, y hay algunos posibles en Estados Unidos, Brasil y Ecuador, aunque tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) son solo algo excepcional entre los 12,87 millones de contagios que tiene América.



El viernes se conoció la noticia de una posible reinfección de Sars-CoV-2 en un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada), el primero detectado en Estados Unidos. Según la cadena CBS News, se trata de un sujeto que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo.



En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, se detalla que hubo un intervalo de 48 días entre ambas infecciones.



También en Brasil el Hospital de las Cínicas de la ciudad de Sao Paulo adelantó la semana pasada que estaban investigando a siete posibles casos de reinfección. Los pacientes bajo sospecha están siendo sometidos a exámenes clínicos "adicionales" después de presentar síntomas y dar positivo en test de diagnóstico "en dos periodos diferentes", informó el hospital.



Y el sábado, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) detectó el primer caso de reinfección de coronavirus en Ecuador, en un paciente que en mayo había dado positivo para covid-19 y que volvió a contagiarse con otra sepa del mismo patógeno.



El Instituto indicó que "era el primer caso comprobado de reinfección del SARS-CoV-2, causante del covid-19, en un paciente de bandera de Ecuador".



"Se han secuenciado los genomas del virus presente en un ecuatoriano con covid-19 en mayo y de nuevo en agosto, demostrándose que son dos cepas diferentes", añadió el centro académico.



La detección se dio gracias a las pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, siglas en inglés) efectuadas en tres ocasiones distinta al mismo paciente, la primera en mayo (positiva), la segunda en julio (negativa) y la tercera positiva en agosto.



En mayo pasado, el paciente había presentado una "enfermedad leve", de acuerdo a sus síntomas, pero en agosto mostró "síntomas moderados", aunque en julio tuvo un "control por PCR negativo, después de haber tenido la primera infección", agregó el Instituto.



Adicionalmente presentó un "aumento de la IgG (anticuerpos que indican que ha superado la enfermedad) contra el virus en la segunda infección", lo que abre la "posibilidad de que haya gente que no presenta inmunidad (no hay que asustarse esto es esperable)", añadió el Instituto de Microbiología.



Asimismo, señaló que "las dos cepas pertenecen a grupos genéticos diferentes" y que "tienen mutaciones en distintos sitios, demostrando que son diferentes".

