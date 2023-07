En los últimos años, los colombianos aprendimos la importancia de ser responsables de nuestra salud a través del autocuidado, un término que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como la capacidad de los individuos para promover y mantener la salud, y prevenir y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin apoyo médico.



De hecho, un estudio publicado en 2022 por la Federación Global de Autocuidado (GSCF) señaló que 8 de cada 10 latinoamericanos considera que el autocuidado es una práctica muy relevante para mantener la salud. Sin embargo, la mayoría no tiene una idea completa del alcance de este término y tiende a enfocarlo solo en el cuidado físico.



El doctor Mauricio Barreto Pérez, jefe nacional de Gestión del Riesgo en Salud de Coomeva, afirma que es necesario hacer un esfuerzo conjunto público y privado para acompañar el autocuidado con más educación y consejos prácticos que los ciudadanos puedan aplicar en su día a día.

Hábitos muy sencillos pueden traer grandes beneficios: dedicar 20 minutos al día a reflexionar sobre nosotros mismos, leer por placer, caminar 7000 pasos diarios. Foto: iStock

El especialista propone un modelo de educación en salud basado en 7 pilares: hábitos saludables, alimentación, actividad física, descanso, emociones, sexualidad y familia; un modelo, explica, que ha sido aplicado con éxito a cerca de 14.000 usuarios en el primer semestre del 2023 y que se espera ampliarlo a 17.000 usuarios en el segundo.



“La mayoría de los usuarios sabe que el sedentarismo, fumar o una dieta con exceso de grasa y azúcar no son hábitos sanos, pero olvida que la salud mental es tan importante como la física —comenta el especialista de Coomeva Medicina Prepagada—; hemos tratado patologías físicas, como asma, migraña o alergias, que tienen una causa netamente emocional”.



El doctor Barreto destaca que no hay que ser un experto para tener buenas rutinas de autocuidado físico y emocional. Hábitos muy sencillos pueden traer grandes beneficios: dedicar 20 minutos al día a reflexionar sobre nosotros mismos, leer por placer, caminar 7000 pasos diarios —mejor si es en compañía—, organizar actividades en familia como juegos de mesa o un picnic al aire libre. “Uno de los objetivos de la educación en salud es que el usuario entienda que cuidarse es quererse y que cuidar su salud es un acto de autoestima”.



Para el experto en gestión del riesgo en salud, hay que fomentar los programas de prevención y promoción de la salud para educar a las personas no solo en prevenir la enfermedad sino también en evitar complicaciones de enfermedades ya diagnosticadas, teniendo en cuenta la edad, el género y los riesgos identificados por el profesional médico.



“Si las personas cuentan con el conocimiento suficiente de lo que es bueno para su salud, aumenta su capacidad para tomar buenas decisiones, lo que impacta beneficiosamente en todo el sistema”, concluye el especialista.



Según la GSCF, buenas prácticas de autocuidado podrían ahorrar hasta 869 millones de horas en atención a pacientes y recuperarían 2500 millones de días productivos. Solo en América Latina, la educación en salud y los hábitos de autocuidado podrían ahorrar 13.000 millones de dólares a los sistemas de salud de aquí a 2030.

