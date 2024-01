Siga estos consejos para mejorar el autocontrol en su vida diaria

La fuerza de voluntad y el autocontrol son facilitadores del éxito y estos se entrenan igual que ponemos en forma nuestro físico. Pero ¿qué se supone que es el autocontrol y por qué nos falta tanto en esta sociedad?



Supone elegir entre lo inmediato, algo que nos apetece de manera compulsiva, o bien el saber esperar para tener el premio en el largo plazo. Estamos entrenados para saciar nuestras necesidades en el corto plazo; sin embargo, para nuestra salud nos conviene manejar lo que se conoce como autocontrol.



Según explica en una entrevista con Infosalus Patricia Ramírez, o más conocida en redes por ‘Patri Psicóloga’, máster en Psicología Clínica y de la Salud, el autocontrol es importante porque si no lo tuviéramos “esto sería la selva”.

“El autocontrol te lleva a decidir si lo que vas a hacer está bien o mal, según tu escala de valores, y a medir las consecuencias de eso que vas a hacer. No solo está relacionado, por ejemplo, con la conducta de comer, sino en cómo tratamos a las personas de nuestro alrededor. Si cada vez que vas a cruzar un paso de peatones, un carro no lo respeta y con tu furia le escupes o le insultas, y el conductor se para y no tiene autocontrol, puede terminar todo en una debacle”, advierte.



Esta famosa psicóloga sostiene que si solo nos guiásemos por las emociones, sin pasar filtro, pues seguramente seríamos personas agresivas y violentas, y no mediríamos las consecuencias de nuestros actos.

“El autocontrol nos lleva a pensar que lo que podemos hacer o decir no es correcto, que podemos hacer daño a otra persona y nos anima a reflexionar. En definitiva, nos lleva a medir aquello que vamos a hacer para poder vivir de forma saludable con nosotros mismos y con los demás”, remarca con motivo de la publicación de su libro: Vivir con serenidad. 365 consejos (Grijalbo).



De hecho, insiste en que a nuestro cerebro no le interesa que estemos fuertes, en forma, saludables, que tengamos una vida plena, sino que su objetivo principal es sobrevivir. Y si nuestra mente entiende que para ello debemos alzar la voz, o comer mal, por poner unos ejemplos, es lo que nuestro cerebro antepondrá.

“Tener autocontrol implica elegir lo que nos conviene, por encima de lo que nos apetece, y para ello necesitamos entrenar la paciencia, poner límites y horarios. O esperar. Es importante aprender a convivir con la frustración. El autocontrol conlleva repetición, disciplina, fuerza de voluntad y sobre todo trabajo”, subraya ‘Patri Psicóloga’.



Es más, sostiene que tener más autocontrol nos puede servir a la hora de gestionar nuestra ansiedad y nuestras emociones, mantener hábitos saludables para hacer deporte, para ser feliz o educar a nuestros hijos, entre otros puntos.



La cultura del esfuerzo

Patricia Ramírez sostiene que el autocontrol se entrena a través de la cultura del esfuerzo como se entrenan todos los valores. “Si nos cuesta hacer algo y a la primera nos rendimos, el cerebro aprende que todo lo que es molesto para nosotros lo suprimimos. En ese momento, aparece una conducta de alivio y el cerebro aprende a postergar y a dejar las cosas que te suponen un esfuerzo”.



Ahora bien, la experta advierte que si cada vez que algo nos incomoda o molesta de las responsabilidades en el trabajo, en la familia o con mi propia vida, lo postergamos, al final aprendemos a vivir en una zona fácil, y no entrenamos la fuerza de voluntad ni el autocontrol. Ambos exigen postergar el beneficio a corto plazo, en pro del beneficio a largo plazo.

“Si nosotros vamos siempre a ese placer inmediato, tampoco somos capaces de convivir con esa parte incómoda de la vida que nos convierte en personas maduras, responsables, saludables o reflexivas. Por eso, el autocontrol se entrena con fuerza de voluntad, porque si cada día me expongo a un poco de incomodad me doy cuenta de que esto no es tan incómodo y de que soy capaz”, refuerza.

Educar en la frustración

Es más, defiende que entrenar el autocontrol y cultivar la cultura del esfuerzo también fortalece nuestra autoestima porque nos vamos diciendo a nosotros mismos que somos capaces de sobreponernos al esfuerzo.



En este punto, la psicóloga resalta la importancia de que los padres cultiven estos aspectos en sus hijos desde pequeños, porque si les quitamos la dificultad del medio para que no sufran, impedimos que se eduquen en la tolerancia y en la frustración.

“Nuestros hijos tienen que aprender a frustrarse y nosotros también. No hay nada malo en ello. No todo lo que quieres en la vida lo vas a tener y no siempre que te esfuerzas lo vas a conseguir. Tienen que saberlo. Tenemos que aprender a convivir con que las cosas no siempre salen como nos gustan y que no pasa nada, aprendemos y decidimos cómo seguir caminando hacia adelante. Todos los valores se entrenan. Si tú decides que es un valor importante en tu vida, tú puedes entrenar la bondad, la paciencia, la capacidad de reflexión”, afirma.



Hay muchos consejos a seguir, pero la psicóloga apunta en principio al sueño. Dice que es “fundamental” ya que se sabe que durante el mismo se regulan la glucosa (el ingrediente fundamental para el autocontrol) y las hormonas.

“Si eres una persona con poco autocontrol, deja de beber porque este desinhibe el lóbulo frontal y te puedes convertir en una persona más irrespetuosa, más violenta o agresiva y dejas de tener en cuenta las normas sociales, y te comportas como te sale, sin pasar filtro”, alerta.



Encontrar un sentido a lo que queremos cambiar es otro de los consejos de ‘Patri Psicóloga’ y también el pensar en las consecuencias negativas de cómo me voy a sentir luego.

“Si no tengo autocontrol, y les grito a mis hijos porque no me obedecen, ¿cómo me voy a sentir luego? Culpable porque no los estoy educando desde el respeto. Pensar en cómo me voy a sentir emocionalmente nos lleva a modificar el comportamiento”.

10 minutos de control

Por último, esta especialista apunta al ‘consejo de los 10 minutos’, es decir, esperar 10 minutos antes de intentar conseguir aquello que queremos. Transcurrido ese tiempo, Ramírez dice que el nivel de deseo desciende y eres capaz, en consecuencia, de controlar esa conducta por regla general.



“Nuestro cerebro está configurado para vivir el placer inmediato y, si responde al deseo inmediato, lo hacemos por ese sentido de supervivencia, más que por algo reflexivo. Para el cerebro, 10 minutos es como un objetivo a largo plazo, por lo que baja ese deseo con el que querías hacer algo”, concluye la psicóloga.

