Los autobronceadores son productos cosméticos que ayudan a obtener un efecto de bronceado en la piel sin necesidad de exponerte a los rayos UV del sol, todo esto gracias a un carbohidrato llamado dihidroxiacetona (DHA), mismo que actúa en las proteínas de la capa más externa de la piel.



Últimamente estos productos se han popularizado entre famosos y celebridades porque brindan un bronceado bonito y espectacular, promoviendo el cuidado y bienestar de la piel.



De acuerdo con el medio Infosalus, los profesionales de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) y la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), los autobronceadores no son perjudiciales.



Se trata de productos cosméticos que producen un bronceado artificial, mediante la aplicación de sustancias que "colorean" las capas superficiales de la piel de forma pasajera.



En los últimos años ha mejorado su composición para que la aplicación sea más fácil y uniforme, la absorción más rápida, el tono más luminoso y natural, alejado del efecto de naranja que solía producir.



Debe quedar claro que el autobronceador no estimula la melanina, es decir, no genera color de forma natural, que es lo que genera la protección, se trata sólo de una forma de maquillaje.



El proceso para que el producto pinte la piel es sencillo, cuando la dihidroxiacetona (DHA) entra en contacto con la epidermis produce una reacción química de oxidación que 'tiñe' las células muertas de la capa más externa de nuestra piel, destinadas a ser eliminadas en dos o tres días por el proceso natural de descamación.



Es clave tener en cuenta que estos productos no protegen de las radiaciones solares salvo que contengan en su formulación filtros UVA y UVB. La piel a pesar de estar 'bronceada' requiere de protección solar para evitar los efectos dañinos de los rayos del sol.

