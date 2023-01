Las asociaciones de médicos y farmacéuticos de Austria han alertado del riesgo que supone para la sanidad la actual falta o escasez de medicamentos, por lo que insta a las autoridades a almacenar "reservas de crisis" de estos productos.



"Necesitamos una reserva de crisis para medicamentos muy importantes", dijo este martes Andreas Windischbauer, presidente de la Asociación de mayoristas farmacéuticos (Phago), en declaraciones a la radio pública ORF.



Según la Oficina Federal para la Seguridad en la Asistencia Sanitaria (BASG), más de 540 fármacos no están actualmente disponibles en Austria o solo lo están de forma muy limitada.



Tras calificar de "extraordinaria" la situación que vive el país sobre todo debido a la falta de antibióticos necesarios para combatir varias enfermedades que afectan a la población esta temporada, Windischbauer consideró que Austria debe hacer todo lo posible para "ser mucho más autosuficiente" en este sector.



Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos, Harald Mayer, criticó a las autoridades europeas por no haber dado aún los pasos necesarios para reducir la elevada dependencia de Asia en la producción de fármacos. "Desgraciadamente, hay que decir que no hemos aprendido nada de dos años y medio de pandemia (del coronavirus)", dijo Mayer.



Recordó que ya en la primera oleada de covid-19, en marzo de 2020, quedó claro que en el futuro iba a haber "problemas" con la producción y adquisición de fármacos y productos médicos. "En aquel momento surgió la maravillosa idea de que la Unión Europea (UE) debía intentar ser autosuficiente", pero "no ha ocurrido nada", lamentó Mayer.



Según los expertos austríacos, por razones de costes la mayoría de los fabricantes de medicamentos producen y almacenan casi exclusivamente en Asia, sobre todo en China e India.



El abastecimiento es deficiente sobre todo por los problemas en las cadenas de suministros y cuellos de botella, pero también porque la industria busca optimizar sus beneficios, concluyen.

