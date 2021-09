Los hombres también recurren a la cirugía estética en China

Cada vez más hombres chinos recurren a la cirugía estética, atraídos por la plétora de tratamientos disponibles.



Según una investigación de la firma iResearch con sede en Shanghái, el 17 por ciento de los hombres chinos que ejercen una profesión de gestión la utilizaron (frente a 30 por ciento de mujeres), y la mayoría antes de los 30 años.



Muchos son funcionarios que quieren mejorar un rostro que consideran demasiado cansado, explicó Rose Han, de la cadena de institutos de cirugía estética Beaucare.



El médico también observó un aumento del número de jóvenes clientes varones.

Los hombres de 20 años son particularmente aficionados a la cirugía de la nariz y de los ojos, según la aplicación china especializada Soyoung, que cita un estudio realizado entre sus usuarios.



El aumento del nivel de vida en China, que se disparó en las últimas dos décadas, también contribuyó al crecimiento del sector.

Exempleado de una empresa de informática, Zhang Xiaoma se convirtió en un influyente de tiempo completo en las redes sociales, donde comparte su experiencia en la cirugía estética.

“Cuanto más atractivos, más se nos pide aparecer delante de una cámara”, comenta, y los trabajos en general son bastante bien pagados en China. Entre las operaciones, solicitó la controvertida ‘orejas de elfo’.



Esta práctica consiste en inyectar ácido hialurónico en las orejas para hacerlas más prominentes y, por el contrario, hacer aparecer su rostro como más pequeño.



Nai Wen, un actor de unos 30 años, afirma haberse sometido a 60 operaciones estéticas.



“Es tan simple como ponerte una máscara. Es realmente alucinante mantener el aspecto joven”, afirma a la AFP.



Según iResearch, el mercado chino de intervenciones estéticas (operaciones quirúrgicas y terapias no quirúrgicas) asciende ahora a 197.000 millones de yuanes (30.750 millones de dólares), tres veces más que en 2015. Pero una operación no está exenta de riesgos.



En 2020 se presentaron más de 7.200 denuncias ante la Asociación Nacional de Consumidores.



De hecho, a principios de año, Gao Liu, una actriz china, publicó en las redes sociales fotos de su nariz después de una operación que salió mal, y muchos piden una regulación más estricta del sector. Nai Wen dice que los procedimientos pueden llegar a ser “adictivos”.



AFP

