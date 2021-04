El 72,2 por ciento de los colombianos se vacunaría contra el covid-19

El 72,2 de los colombianos se vacunarían contra el covid-19 si tuvieran la oportunidad de hacerlo, de acuerdo con los resultados de la encuesta Pulso Social que presentó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con los resultados de marzo.

(Puede leer: Minsalud pide aplazar movilizaciones del 28 de abril ante pandemia)



En concreto, el 76,1 por ciento de los encuestados hombres y el 69,9 por ciento de las mujeres recibirían dosis si estas estuvieran disponibles.



La muestra de la encuesta, valga decir, se hizo en 23 ciudades cuando el Plan Nacional de Vacunación ya estaba en plena ejecución.



En la medición anterior, con datos de febrero, en medio del comienzo de la campaña de inmunización nacional, la intención de vacunación general estaba en 70,3 por ciento, y en enero en 67,6 por ciento.



Si se amplía el rango, la intención de recibir una vacuna contra el covid-19 ha aumentado 12 puntos desde diciembre, cuando la aceptación se ubicaba en 64,1 por ciento.



(Lea también: Vacunación: ¿Qué pasa si hay retrasos entre primera y segunda dosis?)



En una mirada por edades, vale destacar que en marzo el 77 por ciento de los mayores de 55 años (el grupo con más riesgo por covid-19) recibiría una vacuna, lo mismo que harían el 72,1 por ciento de 25 a 54 años y el 68,5 por ciento de 10 a 24 años.



El grupo de más de 55 años ha subido cerca de 14 puntos su aceptación a la vacuna, pues en enero eran 63,3 por ciento los interesados en recibirla.



En cuanto a ciudades, en un promedio de los datos entre enero y marzo, los encuestados en las 23 ciudades mostraron una aceptación por encima del 50 por ciento, aunque en Sincelejo, Montería, Cali y Florencia muestran las menores proporciones de aceptación.



Frente a los motivos para no querer la vacuna, siguen predominando en los niveles de meses anteriores el creer que la vacuna es insegura y que no es lo suficientemente efectiva.



(Consulte: 10 razones para creer que aerosoles son la principal vía de contagio)



Un dato preocupante que también revela esta encuesta del Dane es que entre febrero y marzo se duplicó la proporción de personas que no estaban nada preocupados por el coronavirus en todos los grupos de edad. Los despreocupados de 10 a 24 años pasaron de 8,6 a 16 por ciento; los de 25 a 54 años de 7,5 a 14,1 por ciento; y los de 55 años o más de 6,8 a 14,6 por ciento.

UNIDAD DE SALUD

También le recomendamos:

-Centrales obreras confirman que sí habrá paro este miércoles



-'Las marchas son en este momento un atentado a la vida': Claudia López



-Niña de cuatro años murió por covid-19 en Manizales