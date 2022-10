Aumentaron en un 75 % los casos notificados de colombianos con meningitis, en comparación con el año anterior.



Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Salud (INS), luego de realizar un análisis correspondiente al periodo epidemiológico VII (que corresponde a enero- julio del 2022), en el que se confirma que, de 626 casos notificados, 166 personas resultaron diagnosticadas con dicha enfermedad, de los cuales 30 perdieron la vida.



De los casos confirmados, 28 fueron por neisseria meningitidis (meningococo), de los cuales se registraron 7 decesos, uno de los agentes que causan la meningitis y que podría prevenirse por medio de la vacunación.



“Es una enfermedad que afecta principalmente a los menores de cinco años; sin embargo, el adolescente y adulto joven suelen ser portadores principales, por lo que es necesario fortalecer las acciones de prevención, de diagnóstico, tratamiento y vigilancia, evitando de esta manera las cadenas de transmisión que aumentan significativamente de un año a otro”, explicó el doctor Carlos Garcés, pediatra especialista en infectología.

Lo que debe saber sobre la Meningitis

Esta enfermedad que provoca la inflamación de las paredes que recubren el cerebro y la medula espinal, debido a un cuadro infeccioso, es la causante, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de 5 millones de casos nuevos y 290.000 muertes cada año en todo el mundo, principalmente en el África subsahariana, zona conocida como el “cinturón de la meningitis” que va de Senegal al oeste, hasta Etiopía al este.



Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, fiebre elevada, fotosensibilidad, estado somnoliento, erupciones cutáneas, vomito y dolor articular entre otros. Por otra parte, en los bebés también se pueden presentar síntomas como inapetencia, irritabilidad y llanto, rigidez en la nuca, presencia de un punto blando y abultado en la parte superior de la cabeza, así como rostro pálido o manchas en la piel.



Una de cada cinco personas que sobreviven a la meningitis bacteriana puede tener secuelas de larga duración: pérdida de audición, convulsiones, debilidad de las extremidades, problemas con la vista, el habla, el lenguaje, la memoria y la comunicación, así como amputaciones de extremidades, entre otras consecuencias.



“Es una patología de rápida progresión, que puede causar la muerte en menos de 24 horas, por eso, la mejor recomendación es acceder a las vacunas, especialmente para combatir la meningitis por meningococo. La inmunización es la mejor herramienta para evitar consecuencias graves y, en el peor de los casos, la muerte”, aseguró Garcés.



Precisamente, para el caso colombiano, existen dos tipos de biológicos, por un lado, uno para niños a partir de los cuatro años, adolescentes y adultos y, por otro lado, uno indicado a partir de los dos meses de edad y, a los 9 meses, para niños hasta mayores de un año, adolescentes y adultos.



En consecuencia, desde distintas farmacéuticas como Sanofi, se han ideado campañas de prevención contra la enfermedad que intentan sensibilizar sobre la importancia de acceder a los biológicos para proteger a la humanidad contra las distintas cepas de microorganismos que desarrollan la meningitis.



“Hay que reconocer la presencia de otras patologías que, si no se atienden, podrían no solo afectar a más personas, sino saturar los servicios médicos y retroceder lo que tanto se ha avanzado en materia de control y vigilancia”, agregó el doctor Carlos Garcés, pediatra especialista en infectología.



Con este tipo de estrategias, enfocadas en generar pedagogía y concientización, se contribuye con lo establecido en la 73° Asamblea de la OMS en la que se aprobó la hoja de ruta mundial “Derrotar la meningitis para el 2030”, con la que se pretende eliminar la epidemia, reducir el número de casos prevenibles mediante la vacunación y, en últimas, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida posterior al padecimiento de meningitis debida a cualquier causa.



“Si bien en Colombia, la vigilancia del comportamiento de la meningitis bacteriana se ha fortalecido, permitiendo implementar acciones de intervención en la mayoría de los casos, no se debe bajar la guardia en coberturas de vacunación para detener los contagios por los agentes que provocan la enfermedad”, concluyó Garcés.

