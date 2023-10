Cruenta realidad: aumentan las conductas suicidas en niños y jóvenes de Bogotá

El Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá desarrolló una investigación en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital para entender cuál era el impacto de la pandemia en la salud mental de 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad en 2020, durante la pandemia.



Lea además: Consecuencias mentales del racismo, la discriminación y la colonización



Los resultados reflejan el estado emocional y mental de esta población: 1 de cada 8 estudiantes de secundaria pensó en hacerse daño, y 1 de cada 34 intentó suicidarse; las mujeres encabezan cada estadística.

Aunque la población mayor de 14 años es la que más presenta una conducta suicida, la investigación también identificó que 68 padres de estudiantes de preescolar y primaria manifestaron que sus hijos amenazaron con lastimarse, o lo intentaron.



En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Periódico UNAL presenta un Especial Transmedia en el que se analiza la realidad en Colombia. Visítelo aquí



Para la psicóloga Paola Yamhure, investigadora del Observatorio, “este es un dato preocupante y una señal de alarma, pues en esta edad es cuando se establecen las bases para la regulación emocional, se entrenan los impulsos y pueden aparecer manifestaciones de desórdenes emocionales”.



Sin embargo, enfatiza en que, aunque el estudio se hizo durante la pandemia, estas no son conductas exclusivas de ese momento.



Le sugerimos leer: Es “una locura” no priorizar la salud mental en Colombia



El deterioro de la salud mental en la infancia y adolescencia del país no responde solo a la pandemia.



Cifras de la Secretaría de Educación indican que a junio de 2023 se reportaron 775 casos de conducta suicida en menores de 12 a 17 años, con el maltrato y el abandono de sus familias, además de las rupturas amorosas, como antecedentes de riesgo. Las cifras preocupan: en 6 meses del año, 14 menores entre 10 y 18 años se han suicidado.



Los resultados completos de la investigación se pueden leer en el artículo “Estudio revela deterioro de la salud mental de niños y adolescentes en Bogotá, ¿qué está pasando?”, de la periodista de Unimedios Lauren Franco, publicado en el especial de Periódico UNAL.