La Liga Contra el Cáncer adelantará en los próximos días una campaña en varios barrios de Medellín para detectar a tiempo el cáncer de piel, una enfermedad que afecta a miles de colombianos.



La campaña ‘Tour salva tu piel móvil' de la Liga Contra el Cáncer se llevará a cabo entre este jueves 8 de junio, hasta el próximo 14 de junio. El objetivo es realizar diagnósticos gratuitos para detectar a tiempo posibles afectaciones que están relacionados con el cáncer de piel.



Detalles del ‘Tour salva tu piel móvil' para prevenir el cáncer de piel

La jornada se adelantará en los barrios Belén, Aranjuez y Guayabal y tendrá una serie de especialistas que estarán encargados de realizar los estudios a los ciudadanos que se acerquen a los puntos de la campaña.



Wilson Cubides Martínez, Director Ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, explicó que este es un problema que está afectando a varias personas que asisten a los centros médicos cuando tienen la enfermedad avanzada y hace un llamado a la prevención temprana.

“El cáncer de piel está aumentando, lastimosamente hay mucha gente que acude al especialista cuando el diagnóstico está muy avanzado. Esto es un problema de salud pública, una de cada 100 personas en nuestro país, muere por culpa del cáncer de piel”, afirmó.



Además, habló de las regiones más afectadas: “Los lugares donde se concentran la mayor cantidad de casos de melanoma son Antioquia, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Bogotá y algunas zonas del norte del país. Además de los departamentos de Boyacá y Nariño, en donde la mayoría de los casos se da en la población campesina”.



Si detecta una lesión en la piel, es importante que acuda a un dermatólogo. Foto: iStock

Un grupo de dermatólogos, expertos en salud y especialistas en el tratamiento de la piel apoyarán esta iniciativa de la Liga Contra el Cáncer que buscan concientizar a las personas para que asistan a tiempo a los centros médicos en el momento que vean posibles afectaciones relacionadas con el cáncer.



Los especialistas de la salud llevarán a cabo chequeos en el cuerpo de los asistentes a esta iniciativa social, habrá diagnósticos de lunares, lesiones y otras afecciones para detectar a tiempo una posible irregularidad.



Por otro lado, los expertos aconsejan a que las personas le presten más atención a los cuidados de la piel, utilizando protector solar contra los rayos UVA y UVB, haciendo un diagnóstico regular a los lunares del cuerpo, buscando posibles irregulares de color o que tengan un crecimiento notorio.

Puntos de la campaña contra el cáncer en Medellín

• El 8 y 9 de junio: se convocó a las personas a Mediicáncer en la Cra 51D# 67-60 (barrio Sevilla), desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



• El 11 de junio la cita es en el Parque Guayabal desde las 10:00 am. Hasta las 6:00 p.m.



• El 13 y 14 de junio finaliza la campaña en la Biblioteca Belén ubicada en la Comuna 16, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

